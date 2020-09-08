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https://ria.ru/20200908/tramp-1576948111.html
Трамп рассказал, почему Байден "выбрался из подвала"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии Джо Байден "выбрался из подвала" в первую за долгое время поездку на встречу с... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:12
2020-09-08T17:12
дональд трамп
джо байден
питтсбург
пенсильвания
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что его оппонент от Демократической партии Джо Байден "выбрался из подвала" в первую за долгое время поездку на встречу с избирателями из-за ухудшающихся опросов.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> посетил Питтсбург, штат Пенсильвания. Потом в этот же штат в разные дни съездили вице-президент <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pens" target="_blank">Майк Пенс</a> и сам Трамп. Пенсильвания является одним из колеблющихся штатов, в 2016 году Трамп обошел там Хиллари Клинтон всего на 0,7%. Ранее там шесть раз подряд верх одерживали кандидаты от Демократической партии.Опросы общественного мнения указывают на то, что Байден опережает Трампа по популярности. Опубликованное на прошлой неделе исследование компании SSRS по заказу телеканала CNN указывало на 8-процентный отрыв.Опрос проводился 28 августа - 1 сентября по телефону по случайной выборке среди 1,1 тысячи взрослых граждан США. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,8 процентных пункта.Между тем, опрос издания US Today и Университета Саффолка, обнародованный на минувших выходных, показал, что 47% опрошенных считают, что Трамп одолеет Байдена на телевизионных дебатах. Противоположного мнения придерживается 41% респондентов.Исследование проводилось по телефону 28-31 августа, в нем приняли участие 1000 человек. Погрешность составляет 3,1%.
https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html
питтсбург
пенсильвания
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дональд трамп, джо байден, питтсбург, пенсильвания, сша, в мире

Трамп рассказал, почему Байден "выбрался из подвала"

17:12 08.09.2020
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© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Matt York
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии Джо Байден "выбрался из подвала" в первую за долгое время поездку на встречу с избирателями из-за ухудшающихся опросов.

"Отлично! Байден, наконец, вынужден выбраться из своего подвала. Сейчас вы сможете увидеть, что происходит "там наверху". Он может провести какую-то "ограниченную" кампанию. Подвальный Байден больше не так хорош в опросах". Если бы показатели Байдена в опросах не шли вниз и быстро, он не поехал бы в Питтсбург", - написал Трамп во вторник в своем Twitter.

На прошлой неделе Байден посетил Питтсбург, штат Пенсильвания. Потом в этот же штат в разные дни съездили вице-президент Майк Пенс и сам Трамп. Пенсильвания является одним из колеблющихся штатов, в 2016 году Трамп обошел там Хиллари Клинтон всего на 0,7%. Ранее там шесть раз подряд верх одерживали кандидаты от Демократической партии.
Опросы общественного мнения указывают на то, что Байден опережает Трампа по популярности. Опубликованное на прошлой неделе исследование компании SSRS по заказу телеканала CNN указывало на 8-процентный отрыв.
Опрос проводился 28 августа - 1 сентября по телефону по случайной выборке среди 1,1 тысячи взрослых граждан США. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,8 процентных пункта.
Между тем, опрос издания US Today и Университета Саффолка, обнародованный на минувших выходных, показал, что 47% опрошенных считают, что Трамп одолеет Байдена на телевизионных дебатах. Противоположного мнения придерживается 41% респондентов.
Исследование проводилось по телефону 28-31 августа, в нем приняли участие 1000 человек. Погрешность составляет 3,1%.
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