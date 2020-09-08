https://ria.ru/20200908/tramp-1576948111.html

Трамп рассказал, почему Байден "выбрался из подвала"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии Джо Байден "выбрался из подвала" в первую за долгое время поездку на встречу с... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:12

2020-09-08T17:12

2020-09-08T17:12

дональд трамп

джо байден

питтсбург

пенсильвания

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что его оппонент от Демократической партии Джо Байден "выбрался из подвала" в первую за долгое время поездку на встречу с избирателями из-за ухудшающихся опросов.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a> посетил Питтсбург, штат Пенсильвания. Потом в этот же штат в разные дни съездили вице-президент <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pens" target="_blank">Майк Пенс</a> и сам Трамп. Пенсильвания является одним из колеблющихся штатов, в 2016 году Трамп обошел там Хиллари Клинтон всего на 0,7%. Ранее там шесть раз подряд верх одерживали кандидаты от Демократической партии.Опросы общественного мнения указывают на то, что Байден опережает Трампа по популярности. Опубликованное на прошлой неделе исследование компании SSRS по заказу телеканала CNN указывало на 8-процентный отрыв.Опрос проводился 28 августа - 1 сентября по телефону по случайной выборке среди 1,1 тысячи взрослых граждан США. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,8 процентных пункта.Между тем, опрос издания US Today и Университета Саффолка, обнародованный на минувших выходных, показал, что 47% опрошенных считают, что Трамп одолеет Байдена на телевизионных дебатах. Противоположного мнения придерживается 41% респондентов.Исследование проводилось по телефону 28-31 августа, в нем приняли участие 1000 человек. Погрешность составляет 3,1%.

https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

питтсбург

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, питтсбург, пенсильвания, сша, в мире