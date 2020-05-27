Байден назвал Трампа дураком

Журналист телеканала отметила, что ранее на церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Байдене были маска и очки. Она добавила, что позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске, и выразила мнение, что Трамп таким образом пытается "принизить" своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости.