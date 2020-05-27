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2020-05-27T06:22
https://ria.ru/20200527/1572036397.html
Байден назвал Трампа дураком
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РИА Новости

Байден назвал Трампа дураком

06:16 27.05.2020 (обновлено: 06:22 27.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжозеф Байден
Джозеф Байден
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джозеф Байден. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, "показывает ложную мужественность" на фоне пандемии COVID-19.
Журналист телеканала отметила, что ранее на церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Байдене были маска и очки. Она добавила, что позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске, и выразила мнение, что Трамп таким образом пытается "принизить" своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости.
"Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", - сказал Байден в интервью телеканалу.
Ранее политический аналитик Fox News Брит Хьюм разместил в Twitter фотографию Байдена, появившегося на церемонии по случаю Дня Поминовения в маске и очках, и сопроводил ее подписью: "Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня". Трамп ретвитнул запись журналиста, однако своего комментария не добавил.
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