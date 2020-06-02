Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T23:25
https://ria.ru/20200602/1572376219.html
Трамп заявил, что Байден не знает, как прекратить беспорядки в стране
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215236_0:330:2995:2015_1036x0_80_0_0_6dfec5b0058775dfdcf6c8e5588fc1d0.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что Байден не знает, как прекратить беспорядки в стране

23:25 02.06.2020
2154
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего вероятного соперника по выборам демократа Джо Байдена "политически слабым" и заявил, что тот не знает, как прекратить беспорядки в стране.
Ранее Байден раскритиковал действия полиции за разгон "мирных демонстрантов" у Белого дома и Трампа за фотографирование у пострадавшей от пожара церкви Святого Иоанна после разгона протестующих.
"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!", - написал Трамп в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
1 июня, 16:43
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
34130021
Обсудить 3
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал ситуацию в США общенациональной бедой
Хозяин русского ресторана показал обстановку около заведения
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Протестующие в Нью-Йорке
В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Протесты в Париже 02.06.2020
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Венесуэла
Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп
В сенате заблокировали резолюцию, осуждающую Трампа за разгон протестов
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Стала известна причина смерти 30-летнего актера из "Сумерек"
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Ситуация в США
СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
Сотрудники полиции на одной из улиц во время акции протеста
На улицы Орландо вышли более двух тысяч протестующих
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
Ситуация в США
В 28 американских штатах к наведению порядка привлекли Нацгвардию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния