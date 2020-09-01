https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html

Трамп заявил, что США ждет "революция" в случае избрания Байдена

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания президентом его соперника Джо Байдена США ждет "революция" в исполнении "радикальных левых сил". РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T05:40

2020-09-01T05:40

2020-09-01T05:40

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> утверждает, что в случае избрания президентом его соперника <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> США ждет "революция" в исполнении "радикальных левых сил"."Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция", - заявил Трамп в интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>."Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты", - сказал Трамп о Байдене.На вопрос ведущей, кто же контролирует Байдена, Трамп ответил, что она этих людей не знает, и в подробности вдаваться не стал.Трампа спросили также, хочет ли он, чтобы его сторонники "противостояли" левым протестующим."Нет, я этого не хочу, я оставляю это правоохранительным органам", - ответил Трамп.Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов отмечались массовые беспорядки и грабежи.

https://ria.ru/20200831/bayden-1576552678.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире