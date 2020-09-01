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Трамп заявил, что США ждет "революция" в случае избрания Байдена
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания президентом его соперника Джо Байдена США ждет "революция" в исполнении "радикальных левых сил". РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T05:40
2020-09-01T05:40
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> утверждает, что в случае избрания президентом его соперника <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> США ждет "революция" в исполнении "радикальных левых сил"."Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция", - заявил Трамп в интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>."Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты", - сказал Трамп о Байдене.На вопрос ведущей, кто же контролирует Байдена, Трамп ответил, что она этих людей не знает, и в подробности вдаваться не стал.Трампа спросили также, хочет ли он, чтобы его сторонники "противостояли" левым протестующим."Нет, я этого не хочу, я оставляю это правоохранительным органам", - ответил Трамп.Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов отмечались массовые беспорядки и грабежи.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что США ждет "революция" в случае избрания Байдена

05:40 01.09.2020
1858
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания президентом его соперника Джо Байдена США ждет "революция" в исполнении "радикальных левых сил".
"Они возьмут власть, если придет Байден. Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция", - заявил Трамп в интервью Fox News.
"Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты", - сказал Трамп о Байдене.
На вопрос ведущей, кто же контролирует Байдена, Трамп ответил, что она этих людей не знает, и в подробности вдаваться не стал.
Трампа спросили также, хочет ли он, чтобы его сторонники "противостояли" левым протестующим.
"Нет, я этого не хочу, я оставляю это правоохранительным органам", - ответил Трамп.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов отмечались массовые беспорядки и грабежи.
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