Случаи задержания судов с российским экипажем в 2016 — 2019 годах

29 июня стало известно, что российское судно "Палладий"после жалобы моряков на долги по зарплате. Моряки не могли вернуться в Россию, так как по закону расходы на приобретение билетов должен нести судовладелец, но он заявил, что на это нет средств. В августе 2018 года владелец "Палладия", прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и приказал двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие документов. Судно не останавливалось, игнорируя требования береговой охраны, и лишь после того, как вызвали вертолет и спустили десант, его. После этого четырех человек – судовладельца, капитана, старшего механика и одного из матросов – поместили под домашний арест.