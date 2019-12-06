В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Власти порта Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Гудзон" и судно "Севастополь". Минфин утверждает, что попавшие в перечень суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания это опровергает.

"Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается, ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку образовался долг и власти арестовали судно", — рассказал Аникин, не уточнив суммы долга.

По его словам, судно не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо. На борту 12 членов экипажа.

"Провизия у них есть, электричество тоже. Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, <...> его можно будет продать", — добавил собеседник.

Он уточнил, что компания обратилась в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.

В свою очередь, председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов сообщил РИА Новости, что объединение готово подключиться к ситуации и помочь, если поступит такая просьба.

Ситуация с судном "Партизан"

Проблемы по той же причине затронули и принадлежащее компании "Гудзон" судно "Партизан". Сейчас оно находится в южнокорейском порту Пхохан — никто не хочет продавать ему топливо.

Компании пришлось снять экипаж с "Партизана", моряки уже находятся в России. Сто тонн мазута остались без присмотра, есть риск разлива топлива.

По словам Аникина, компания обращалась к капитану порта, чтобы выдали солярку из госрезервов, но тот отказал.