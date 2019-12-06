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В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
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РИА Новости

В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно

05:43 06.12.2019 (обновлено: 11:21 06.12.2019)
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© Фото : Судоходная компания "Гудзон"Многоцелевое грузовое судно "Севастополь"
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Гудзон" и судно "Севастополь". Минфин утверждает, что попавшие в перечень суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания это опровергает.
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"Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается, ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку образовался долг и власти арестовали судно", — рассказал Аникин, не уточнив суммы долга.
По его словам, судно не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо. На борту 12 членов экипажа.

"Провизия у них есть, электричество тоже. Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, <...> его можно будет продать", — добавил собеседник.

Он уточнил, что компания обратилась в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.
В свою очередь, председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов сообщил РИА Новости, что объединение готово подключиться к ситуации и помочь, если поступит такая просьба.
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Ситуация с судном "Партизан"

Проблемы по той же причине затронули и принадлежащее компании "Гудзон" судно "Партизан". Сейчас оно находится в южнокорейском порту Пхохан — никто не хочет продавать ему топливо.
Компании пришлось снять экипаж с "Партизана", моряки уже находятся в России. Сто тонн мазута остались без присмотра, есть риск разлива топлива.
По словам Аникина, компания обращалась к капитану порта, чтобы выдали солярку из госрезервов, но тот отказал.
Компания пыталась продать "Партизан", но из-за санкций не может найти покупателя.
Министерство юстиции США
02:22
США ввели новые санкции в отношении России
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СанкцииСингапур (страна)РоссияСШАВ мире
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Россия, как гарант минских соглашений, должна срочно объявить санкции США за военное сотрудничество с режимом не выполняющим решения совета безопасности об особом статусе, и арестовывать в Чёрном море все американские корабли.
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Сергей Ростовцев
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Все происходит по одной причине - Россия не принимает, практически, никаких серьезных мер противодействия. Пора это прекратить.
6 декабря, 07:24
PCProstoy Chitatel
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