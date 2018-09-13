Экипаж танкера "Механик Погодин" вернулся в Россию‍

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все 12 членов экипажа российского танкера "Механик Погодин", который задержали в украинском порту Херсон, вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте судовладельца ООО "В.Ф. Танкер".

В компании заявили, что решение о смене экипажа вызвано сильной физической и психологической нагрузкой, которую испытывали моряки в последнее время. Им приходилось оборонять танкер от провокаций, которые устраивали сотрудники украинских спецслужб.

"Через месяц после незаконного задержания судна "Механик Погодин" в морском порту Херсон (Украина) компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана", — указывается в сообщении компании.

Задержание судна

"Механик Погодин" был задержан украинской стороной в Херсоне 10 августа. Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции. Однако с 2011 года единственным владельцем судна является компания "В.Ф. Танкер", которая, как заявляют в самой компании, эксплуатирует его по собственному усмотрению. Тем не менее, в Киеве отметили, что судно будет оставаться заблокированным в порту Херсона еще три года. Также украинские власти не исключали возможной конфискации судна и его продажи на аукционе.

Компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного задержания судна. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также потребовал немедленного освобождения танкера. В Госдуме также осудили действия Киева и пригрозили более серьезными ответными мерами, чем в ситуации с задержанным ранее судном "Норд".