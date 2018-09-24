В испанском порту задержали российское судно

МАДРИД, 24 сен — РИА Новости. В испанском порту Мотриль (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) задержали судно "Заполярье", принадлежащее "Мурманскому морскому пароходству", сообщила РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас.
"Большая часть сертификатов судна истекли 14 августа, в том числе классификационное свидетельство (которое выдает классификационное общество) и уставные документы (флага). При таких обстоятельствах судно не может плыть до тех пор, пока не будет проведена инспекция, а также не будет подтверждена безопасность судна в соответствии с требованиями Международной морской организации", — сообщила Бас.
По ее словам, "власти Испании, страны, которой принадлежит порт, задержали судно до разрешения ситуации, согласно Парижскому меморандуму о взаимопонимании по контролю судов государством порта (Paris MOU)".
"Это невыполненные обещания", — добавила Бас.
"Заполярье" — не единственное судно Мурманского пароходства, которое вынужденно стоит в Испании. "Северная земля" находится в порту Авилеса (Астурия) c 18 мая — оно было арестовано в связи с судебным иском Гибралтара за неуплату 200 тысяч евро за дозаправку судна. Долг владельца растет, поскольку каждый день пребывания в порту обходится в 1,26 тысячи евро.
ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.