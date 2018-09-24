В испанском порту задержали российское судно

МАДРИД, 24 сен — РИА Новости. В испанском порту Мотриль (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) задержали судно "Заполярье", принадлежащее "Мурманскому морскому пароходству", сообщила РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас.

"Заполярье" находилось у берегов Сеуты (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко) с 1 июля, куда оно прибыло на дозаправку из Таррагоны (Каталония), где загрузило 22 тонны технической соли для дорог, и намеревалось направиться в британский Тис. Однако из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива "Заполярье" так и не смогло продолжить путь. Кроме того, у судна месяц назад истекли документы. На прошлой неделе "Заполярье" было направлено в порт Мотриля.

"Большая часть сертификатов судна истекли 14 августа, в том числе классификационное свидетельство (которое выдает классификационное общество) и уставные документы (флага). При таких обстоятельствах судно не может плыть до тех пор, пока не будет проведена инспекция, а также не будет подтверждена безопасность судна в соответствии с требованиями Международной морской организации", — сообщила Бас.

По ее словам, "власти Испании, страны, которой принадлежит порт, задержали судно до разрешения ситуации, согласно Парижскому меморандуму о взаимопонимании по контролю судов государством порта (Paris MOU)".

Кроме того, она напомнила, что собственник так и обеспечил судно топливом для дальнейшего плавания и не отправил продовольствие. Продовольствие у команды, по ее словам, закончится в эту среду.

"Это невыполненные обещания", — добавила Бас.

"Заполярье" — не единственное судно Мурманского пароходства, которое вынужденно стоит в Испании. "Северная земля" находится в порту Авилеса (Астурия) c 18 мая — оно было арестовано в связи с судебным иском Гибралтара за неуплату 200 тысяч евро за дозаправку судна. Долг владельца растет, поскольку каждый день пребывания в порту обходится в 1,26 тысячи евро.

ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.