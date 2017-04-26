В Ливии освобождены пять российских моряков с судна "Мерле"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пять российских моряков с судна "Мерле" освобождены в Ливии, они уже вернулись в Россию, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Пятого марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле". Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все — граждане РФ. По требованию прокуратуры Ливии 3 апреля суд продлил срок содержания под стражей моряков на один месяц.

Руководство МИД России поставило вопрос об освобождении судна и моряков перед главой правительства национального согласия Фаезом ас-Сарраджем, который обещал взять ход расследования данного дела под личный контроль. Этот вопрос также обсуждался на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с политической и военной делегацией Ливии.

"Освободили пять наших моряков с судна "Мерле", они уже вернулись в Россию", — сказал Богданов журналистам.

Ранее более года в Ливии удерживалось захваченное в сентябре 2015 году судно "Механик Чеботарев" и его экипаж. В настоящее время ведется судебное разбирательство в отношении задержанных в июне прошлого года капитана и старшего помощника танкера "Теметерон".