В посольстве в ЮАР рассказали подробности о ситуации с судном "Трансфлота"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Судно "Трансфлота", находящееся в ЮАР, перевозило в том числе промышленную взрывчатку, судно было задержано из-за отсутствия необходимых документов на нее, сейчас компания экстренно их оформляет, заявило РИА Новости посольство РФ в стране.

"Судно перевозило в том числе промышленную взрывчатку, на которую не были оформлены соответствующие документы. Сейчас "Трансфлот" экстренно дооформляет необходимые бумаги", — заявил представитель дипмиссии, отметив, что ЮАР не является конечной целью этого груза.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Портал News 24 отмечал, что судно под названием Lada направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Сообщается, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров.

Как заявил РИА Новости представитель российского посольства в ЮАР, судно не арестовано, ему предписано оставаться там до выяснения ситуации.