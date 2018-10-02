"Севастополю" разрешили покинуть порт Пусан

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Сеул уведомил Москву, что у него больше нет вопросов по судну "Севастополь", сообщил РИА Новости представитель генерального консульства России в Пусане Роман Быков.

"Корейские власти сняли ограничения на его выход из порта. <…> Запрет снят, технически они могут хоть сейчас покинуть порт", — уточнил дипломат.

При этом причины задержания официально так и не назвали.

Экипаж планирует выйти из порта до конца недели.

В субботу принадлежащему компании "Гудзон" судну не разрешили покинуть Пусан. СМИ писали, что "Севастополь" подозревают в торговле топливом с КНДР, в то время как на "Гудзон" наложены американские санкции. В компании заявили, что судно перевозит контейнеры и не может поставлять горючее.

Недавно США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Гудзон" и "Севастополь". Американский Минфин утверждает, что они участвовали в поставках Пхеньяну очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.