В Ливии объявили приговор двум российским морякам с судна "Теметерон"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Суд Триполи приговорил двух российских моряков с судна "Теметерон" к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Девятого октября в Триполи состоялось заседание суда, на котором был объявлен приговор российским морякам — Владимиру Текучеву и Сергею Самойлову. Суд признал моряков виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы. В результате они были приговорены к 4 годам и трем месяцам лишения свободы", — сказал он.

По словам Деньгова, "в настоящий момент мы совместно с МИД прорабатываем дальнейшие шаги".

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.