Судовладелец российского сухогруза "Лада" не подтвердил арест судна в ЮАР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Компания "Трансфлот" (Санкт-Петербург), которой принадлежит сухогруз "Лада", якобы задержанный полицией ЮАР из-за "опасного груза", не подтверждает арест ни судна, ни экипажа, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Судовладелец не подтверждает арест судна и экипажа", — сказал собеседник агентства.
"Все остальные комментарии получайте от властей ЮАР, которые фигурируют в материалах иноСМИ. Нам сложно комментировать людей и недостоверную информацию", — добавил он, воздержавшись от дальнейших комментариев.
При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно стоит в порту Нгкура и ожидает постановки к причалу для выгрузки. Собеседник агентства добавил, что постановка к причалу запланирована на 25 августа, после этого судно проследует в следующий порт назначения.