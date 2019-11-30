Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. У британских властей нет претензий к состоящему из россиян экипажу судна, которое было задержано в порту Портленда из-за проблем с документацией, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства России в Великобритании.
Как ранее сообщало Агентство по мореходству и охране побережья, судно Jireh под флагом Нигерии было задержано в начале недели после того, как его отбуксировали в порт Портленда после проблем с энергоснабжением. Судну было предписано оставаться в порту до момента, пока не будет "достигнуто полное соответствие требованиям, предъявляемым к торговым судам". Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек. О том, что команда состоит из россиян, сообщило 29 ноября российское посольство в Лондоне.
"По имеющейся у посольства информации, на данный момент российский экипаж судна "Джирех" (Jireh) находится на указанном судне в порту Портленда в Великобритании. Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации", - сообщил пресс-секретарь.
Он отметил, что посольство держит ситуацию под пристальным контролем.
"До настоящего времени обращений со стороны экипажа корабля или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало", - добавил дипломат.
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Во вторник, 26 ноября, корабль посетили представители агентства, британской пограничной службы и медицинской службы порта. До этого судно заходило в порт на острове Гернси, где представители Красного Креста с 13 по 23 ноября передавали команде продовольствие и теплую одежду. По заявлению местных властей, команда корабля просила разрешения встать на стоянку в порту до окончания зимы, однако в этом было отказано из-за недостатка места.
Погранслужба и полиция графства Дорсет расследуют обстоятельства инцидента вокруг данного корабля в порту Портленда, заявил журналистам ранее представитель МВД Великобритании.