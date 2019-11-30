Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

"По имеющейся у посольства информации, на данный момент российский экипаж судна "Джирех" (Jireh) находится на указанном судне в порту Портленда в Великобритании. Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации", - сообщил пресс-секретарь.

"До настоящего времени обращений со стороны экипажа корабля или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало", - добавил дипломат.

Во вторник, 26 ноября, корабль посетили представители агентства, британской пограничной службы и медицинской службы порта. До этого судно заходило в порт на острове Гернси, где представители Красного Креста с 13 по 23 ноября передавали команде продовольствие и теплую одежду. По заявлению местных властей, команда корабля просила разрешения встать на стоянку в порту до окончания зимы, однако в этом было отказано из-за недостатка места.