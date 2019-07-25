КНДР привезла на задержанное российское судно воду

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Северокорейская сторона доставила на борт задержанного российского судна "Сянхайлинь-8" в порту Вонсан воду, сообщил РИА Новости Замдиректора судовладельца Сергей Седлер.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи. Седлер сообщал, что на судне может закончиться вода и продукты. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвало нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.

"Сегодня на судно привезли воду. Доставку организовали корейцы по заявке нашего посольства. По провизии заявки пока не было", - сказал Седлер. Он отметил, что получил эту информацию от российского консула в Пхеньяне.