Моряки "Норда" считают несправедливым условие Киева для их возвращения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Моряки задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" считают несправедливым условие, которое Киев поставил для их возвращения домой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на Евразийском женском форуме.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"К сожалению, положительного ответа мы не получили, условием возвращения домой рыбаков судна "Норд" является получение ими паспорта Украины. Они считают это несправедливым и незаконным, потому что каждый человек в соответствии с международным правом вправе выбрать себе гражданство, свободно передвигаться", — сказала она на вопрос, есть ли какие-то подвижки по морякам "Норда" и какой ответ на обращение дала ей украинская коллега Людмила Денисова.

По ее словам, пока переговоры не достигли успеха, потому что такое условие рыбаки не принимают.

"Насильственное удержание людей на территории, которая не является местом их постоянного жительства, — это очень жестоко", — сказала она.