Задержанная в КНДР российская яхта возвращается на родину

ТОКИО, 17 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Задержанная в четверг северокорейскими пограничниками российская яхта Katalexa с тремя членами экипажа на борту утром в субботу вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Чондине (Чхончжине) Юрий Бочкарев.

"Яхта была задержана по ошибке, в субботу все формальности были выполнены, и в 9.50 (местного времени – ред.) она вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино. Как нам сообщила северокорейская сторона, за счет небольших размеров и тихого хода ее приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, когда недоразумение выяснилось, яхту и экипаж отпустили. "Экипаж воспринял произошедшее с пониманием, все здоровы, настроение бодрое. На борту есть вода и продукты. Вчера мы помогли им связаться с родственниками", — сообщил генеральный консул

Утром в пятницу Федерация парусного спорта Приморья заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном. Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, яхта была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря.

Как отметил секретарь-референт посольства России в КНДР Михаил Кощеев, к вечеру яхта должна прибыть в порт Зарубино. Посольство продолжает следить за ситуацией.