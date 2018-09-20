Стали известны причины задержки российского судна "Заполярье" в Испании

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Судно "Заполярье", которое с начала июля вынужденно стояло на якоре близ испанского анклава Сеута на севере Африки из-за финансовых проблем собственника, было направлено в порт Мотриля на юге Испании, сообщила РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас.

"Заполярье" находился у берегов Сеуты с 1 июля, в испанский порт оно прибыло на дозаправку из Таррагоны (Каталония), где загрузило 22 тонны технической соли для дорог, и намеревалось направиться в британский Тис. Однако из-за возникших у судовладельца (Мурманское морское пароходство) финансовых проблем и отсутствия топлива "Заполярье" так и не смогло продолжить путь. Кроме того, у судна месяц назад истекли документы.

"Заполярье", которое стояло на якоре у Сеуты, сейчас в порту Мотриля (Андалусия). Главное управление торгового флота дало распоряжение направиться в этот порт для обеспечения безопасности судна и экипажа, поскольку у них почти не оставалось топлива, хотя морские власти несколько раз обращались с этим вопросом к судоходной компании", — сообщила Бас.

Это не единственное судно Мурманского пароходства, которое вынужденно стоит в Испании. "Северная земля" находится в порту Авилеса (Астурия) c 18 мая — оно было арестовано в связи с судебным иском Гибралтара за неуплату 200 тысяч евро за дозаправку судна. Долг владельца растет, поскольку каждый день пребывания в порту обходится в 1,26 тысячи евро.

ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.