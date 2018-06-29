В Пусане задержали российское судно за долги экипажу

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Российское судно "Палладий" задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Моряки написали Суханову обращение, в котором сообщили о долгах по зарплате перед четырьмя членами экипажа в размере 250 тысяч рублей. По их словам, устраиваясь на судно, они договаривались об одной сумме зарплаты, а в контракте подписывали другую. Оставшуюся часть им обещали платить премиями, но деньги моряки так и не получали, говорится в обращении.

"Судно задержано портовыми властями по жалобе о задержке зарплаты. Задержка действительно есть, моряки обратились в портовую инспекцию, идет разбирательство. Судовладелец говорил о финансовых трудностях, но обещает выплатить зарплату, как только их решит. Продукты на судне есть", — сказал собеседник агентства.