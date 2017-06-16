Российская яхта, задержанная судном из КНДР, шла в Приморье после ремонта

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Предположительно задержанная судном КНДР российская яхта перед отправлением в Россию проходила двухмесячный ремонт в Японии, рассказал РИА Новости руководитель яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке, куда шла яхта, Артем Моисеенков.

Утром в пятницу краевая Федерация парусного спорта заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном. Представительство МИД во Владивостоке проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой. Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, яхта была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря. Как ранее РИА Новости сообщил Моисеенков, на яхте находится три человека экипажа.

"Яхта шла с южнокорейского порта Пхохан, вышла во Владивосток… Они позвонили в яхт-клуб, сказали, что с погрануправления звонили и сказали, что арестована яхта, которая планировала к нам прийти. Яхта зимовала на Тайване. Они другим экипажем после зимы ее перегнали в Пхохан. У них был сложный двухмесячный переход, они сломались по дороге, пошли в Японию и там ремонтировались два месяца. И уже после Японии они пришли в Пхохан", — рассказал собеседник.

По словам Моисеенкова, на данный момент яхт-клуб не может связаться с экипажем.