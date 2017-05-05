Двое остававшихся в плену в Ливии российских моряков вернулись на родину

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Двое российских моряков, остававшихся в плену в Ливии, капитан судна "Мерле" Алексей Балушкин и старший помощник Николай Тимофеев освобождены в четверг и уже вернулись в Россию.

"Мы были освобождены 4 мая. Два месяца провели в ливийской тюрьме", — рассказали моряки журналистам после встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Они также поблагодарили российских дипломатов за проделанную для их освобождения работу.

Береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии 5 марта был задержан и отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле". Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа были семь человек, все — граждане РФ. Пятеро российских моряков были освобождены в апреле.