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РИА Новости

СБУ задержала российский танкер

Вчера, 14:05
205652
© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Утверждается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT.
В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.
Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.
Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.
Как заявил источник РИА Новости в российском МИД, Украина должна подумать о последствиях, к которым может привести задержание танкера. Сейчас Москва намерена выяснить все детали произошедшего и после этого предпринять ответные действия, добавил собеседник агентства.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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Пятьдесят оттенков нытья

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.
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"Ждем нового министра". Почему в Киеве не хотят решать проблему моряковУкраина в принципе отказалась обсуждать с Россией вопрос о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik разъяснил реакцию Киева.

Дело арестованных моряков

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
иран оправдывали? получайте)
25 июля, 14:25
Sikosi Nakosi
33842114259
А это уже разбой. Может просто отправить пару кораблей забрать танкер обратно?
25 июля, 14:07
Александр Иванов
4431121330
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