Россия официально попросила Сеул объяснить ситуацию с "Севастополем"

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Российские дипломаты попросили южнокорейские власти прояснить ситуацию с задержанным российским судном "Севастополь", сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Гудзон".

"Работа только началась. Насколько я знаю, Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию. Общаться должны дипломаты наших стран", — сказал собеседник агентства.

Как подтвердил РИА Новости представитель МИД России во Владивостоке, в ситуации с судном разбирается генконсульство в Пусане.

Задержание судна "Севастополь"

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении судна "Севастополь" в Пусане проводится проверка на предмет нарушения решений Совбеза ООН. В субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил о задержании судна в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона".

Со слов представителя компании, задержание судна — политический вопрос: в администрации порта заявили, что "Севастополь" задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против "Гудзона", и для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи.

Ранее США внесли в список санкций по Северной Корее две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.