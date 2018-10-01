Россия официально попросила Сеул объяснить ситуацию с "Севастополем"

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Российские дипломаты попросили южнокорейские власти прояснить ситуацию с задержанным российским судном "Севастополь", сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Гудзон".
Как подтвердил РИА Новости представитель МИД России во Владивостоке, в ситуации с судном разбирается генконсульство в Пусане.
Задержание судна "Севастополь"
В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении судна "Севастополь" в Пусане проводится проверка на предмет нарушения решений Совбеза ООН. В субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил о задержании судна в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона".
Со слов представителя компании, задержание судна — политический вопрос: в администрации порта заявили, что "Севастополь" задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против "Гудзона", и для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи.