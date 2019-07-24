В посольстве КНДР рассказали, когда ждать возвращения российского судна

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Пхеньяне ожидают, что задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки, сообщили РИА Новости в северокорейском посольстве в Москве.

Ранее сообщалось, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.

Как рассказали в дипмиссии, по данным Пхеньяна, 17 июля в 4.30 утра по местному времени (10.30 мск) шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды КНДР на 30 километров, пограничная служба КНДР задержала судно. По данным властей КНДР, российский капитан признал факт захода в территориальные воды страны.

"Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР", - сообщили в посольстве КНДР в Москве.