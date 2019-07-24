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РИА Новости

В посольстве КНДР рассказали, когда ждать возвращения российского судна

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Пхеньяне ожидают, что задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки, сообщили РИА Новости в северокорейском посольстве в Москве.
Ранее сообщалось, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
Вчера, 09:29
Сотрудники посольства РФ посетили задержанных в КНДР российских моряков
Как рассказали в дипмиссии, по данным Пхеньяна, 17 июля в 4.30 утра по местному времени (10.30 мск) шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды КНДР на 30 километров, пограничная служба КНДР задержала судно. По данным властей КНДР, российский капитан признал факт захода в территориальные воды страны.
"Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР", - сообщили в посольстве КНДР в Москве.
"С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ", - отметили в дипмиссии.
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КНДРРоссияВ мире
Популярные комментарии
Русофобия должна наказываться. Предлагаю ответочку. Закрыть все авиарейсы в Сев.Корею. Запретить к продаже морковный салат. Выгнать всех сев.да и южных гастарбайтеров из России. Пускай сдохнут с голода.
24 июля, 11:52
asavtodor saratov
2600123
Да все нормально-разберутся. Судно границу нарушило-капитан признал, а почему, надеюсь, выяснят.
24 июля, 11:54
Козьма Прутков
900001
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