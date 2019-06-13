Суд в Турции не снял арест с судна, на котором находился российский экипаж

АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Турецкий суд не снял арест с судна Streamline, на котором около года находился российский экипаж, требующий от судовладельца погашения долгов по зарплате, сообщил РИА Новости адвокат компании-судовладельца Akca Shipping Барыш Пекер.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.

Задолженность судовладельца перед моряками на текущий момент превышает 140 тысяч долларов, сообщал ранее капитан судна Бахман Багиров, который в начале апреля вернулся в Россию. В конце мая шесть остававшихся на судне моряков из РФ вернулись в Россию. Ранее также сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.

"Суд затребовал недостающие документу по делу у Минюста Турции и перенес заседание на 5 ноября. Арест с судна не снят", - сказал Пекер.