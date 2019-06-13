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РИА Новости

Суд в Турции не снял арест с судна, на котором находился российский экипаж

00:56
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© РИА Новости / Бахман БагировСудно Streamline. Архивное фото
Судно Streamline. Архивное фото
© РИА Новости / Бахман Багиров
Судно Streamline. Архивное фото
АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Турецкий суд не снял арест с судна Streamline, на котором около года находился российский экипаж, требующий от судовладельца погашения долгов по зарплате, сообщил РИА Новости адвокат компании-судовладельца Akca Shipping Барыш Пекер.
Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.
Задолженность судовладельца перед моряками на текущий момент превышает 140 тысяч долларов, сообщал ранее капитан судна Бахман Багиров, который в начале апреля вернулся в Россию. В конце мая шесть остававшихся на судне моряков из РФ вернулись в Россию. Ранее также сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.
"Суд затребовал недостающие документу по делу у Минюста Турции и перенес заседание на 5 ноября. Арест с судна не снят", - сказал Пекер.
Судно Streamline под флагом Коморских островов было продано его владельцем, зарегистрированной в Белизе компанией Seamann, турецкой компании Akca Shipping. Оно прибыло на ремонт в Турцию в июне прошлого года и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул. Однако по требованию турецкой компании Alpex, получившей Streamline в аренду от оператора Megion, судом Стамбула на него был наложен арест. Alpex требует возместить ранее затраченные на ремонт судна средства в 190 тысяч долларов, однако в Seamann утверждают, что не давали согласия на сдачу судна в аренду, и она была осуществлена по поддельным документам.
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