Задержанное в ЮАР российское судно покинуло Порт-Элизабет

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Задержанное ранее в ЮАР российское судно Lada в субботу покинуло Порт-Элизабет, получив необходимое транзитное разрешение, сообщили РИА Новости в посольстве России в ЮАР.

"Судно ушло из порта Нгкуна (город Порт-Элизабет) в субботу. Необходимое транзитное разрешение было получено, требуемые южноафриканской стороны процедуры выполнены", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Портал News 24 отмечал, что судно под названием Lada направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Сообщается, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров.

Как заявлял ранее РИА Новости представитель российского посольства в ЮАР, судно не арестовано, ему предписано оставаться там до выяснения ситуации. В посольстве также сообщали, что судно перевозило среди прочего промышленную взрывчатку и было задержано из-за отсутствия необходимых документов на нее, которые компания экстренно оформляла.