РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Южной Корее задержали российское судно, попавшее под санкции США

(обновлено: 12:21 29.09.2018)
013982
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в ПусанеПорт в Пусане
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Южной Корее задержали российское судно "Севастополь", принадлежащее владивостокской компании "Гудзон". Порт Пусан не разрешает судну выйти в море из-за того, что на него наложены американские санкции. Руководство компании уже обратилось к российскому генконсулу в Южной Корее.

Суда в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владелец судна "Севастополь" заявил об отсутствии проблем со снабжением
О задержании судна сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский. 

"Агент пришел на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход. Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Мы с юристами компании обзвонили инстанции, и пока это вся информация, которая есть", — сказал он.

По словам Осичанского, вероятно, в течение выходных ситуация не изменится.

Повод для задержания

Представитель компании "Гудзон", в свою очередь, рассказал РИА Новости, что на борту "Севастополя" находятся 12 человек экипажа. Проблем со снабжением у них нет. Судно недавно закончили ремонтировать, и оно должно было выйти из порта Пусан примерно 1 октября.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
США ввели очередные санкции против российских граждан, компаний и судов
Но, добавил собеседник агентства, компания получила от администрации порта письмо, в котором говорится, что судно задержали на основании решения правительства Южной Кореи из-за того, что США включили "Гудзон" в санкционный список.

"Там отмечается, что для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание", — сказал представитель компании.

По его словам, руководство "Гудзона" уже связалось с генконсулом в Южной Корее.

"Теперь мы надеемся, что наше правительство обратит внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи", — отметил представитель судовладельца.

При этом он подчеркнул, что "Севастополь" не поставлял в КНДР топливо.

"Севастополь" является судном для перевозки генеральных грузов и контейнеров. Оно не может возить топливо. Судно находилось в ремонте, и 23 августа, на следующий день после введения в отношении компании санкций, на него прибыла комиссия от властей Южной Кореи, которая исследовала все документы на предмет посещения северокорейских портов, грузовые документы, говорила с экипажем. Комиссия убедилась, что судно не было в Северной Корее, не связано с КНДР, сказала, что оно "чистое", все в порядке", — пояснил собеседник агентства.

Он не исключил, что задержание может быть связано с тем, что на днях Россия на специальном заседании Совбеза ООН по КНДР призвала к смягчению санкционного режима в отношении Пхеньяна и неприятии односторонних санкций.

Профсоюз готов помочь

Посол США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2018 / Kena Betancur
США обвинили Россию в "мошенничестве" по санкциям против КНДР
Экипаж "Севастополя" пока не обращался в Российский профсоюз моряков, но там уже готовы помочь, заявил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации профсоюза Николай Суханов.

"На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее профсоюз внес компанию "Гудзон" и суда компании в черный список.

"У нас с компанией были проблемы постоянно, они обманывали моряков", — рассказал Суханов.

Санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР после того, как осенью 2017 года ситуация на Корейском полуострове обострилась на фоне заявлений Пхеньяна об очередном успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для межконтинентальных баллистических ракет. А незадолго до этого КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Резолюция 2375 существенно ограничивает экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Это самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© AFP 2018 / Don Emmert
МИД призвал не использовать санкции против КНДР для коллективного наказания
При этом США в одностороннем порядке ввели против Пхеньяна собственные ограничительные меры, которые распространяются не только на саму Северную Корею, но и граждан и компании из третьих стран, если США считают их нарушителями международных запретов на сотрудничество с КНДР. В этот список попали, в частности, российский банк "Агросоюз", а также несколько судоходных компаний и судов.

Так, компанию "Гудзон" внесли в санкционный список 21 августа. Тогда же туда попали и шесть принадлежащих ей судов — помимо "Севастополя", это "Бэлла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан" и "Патриот".

Как заявил американский Минфин, эти суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, перекачивая их на северокорейские танкеры в открытом море. Кроме того, предполагается, что суда также перевозили грузы для северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН.

В российском МИД отметили, что для этих санкций не было никаких оснований. "Стало дурной традицией постоянно обращаться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России под фальшивыми предлогами", — заявил заместитель главы ведомства Сергей Рябков.

Он добавил, что Россия ответит на эти санкции, но так, чтобы это не наносило ущерба ее интересам.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена