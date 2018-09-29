В Южной Корее задержали российское судно, попавшее под санкции США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Южной Корее задержали российское судно "Севастополь", принадлежащее владивостокской компании "Гудзон". Порт Пусан не разрешает судну выйти в море из-за того, что на него наложены американские санкции. Руководство компании уже обратилось к российскому генконсулу в Южной Корее.

О задержании судна сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

"Агент пришел на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход. Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Мы с юристами компании обзвонили инстанции, и пока это вся информация, которая есть", — сказал он.

По словам Осичанского, вероятно, в течение выходных ситуация не изменится.

Повод для задержания

Представитель компании "Гудзон", в свою очередь, рассказал РИА Новости, что на борту "Севастополя" находятся 12 человек экипажа. Проблем со снабжением у них нет. Судно недавно закончили ремонтировать, и оно должно было выйти из порта Пусан примерно 1 октября.

Но, добавил собеседник агентства, компания получила от администрации порта письмо, в котором говорится, что судно задержали на основании решения правительства Южной Кореи из-за того, что США включили "Гудзон" в санкционный список.

"Там отмечается, что для решения вопроса правительство России должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание", — сказал представитель компании.

По его словам, руководство "Гудзона" уже связалось с генконсулом в Южной Корее.

"Теперь мы надеемся, что наше правительство обратит внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи", — отметил представитель судовладельца.

При этом он подчеркнул, что "Севастополь" не поставлял в КНДР топливо.

"Севастополь" является судном для перевозки генеральных грузов и контейнеров. Оно не может возить топливо. Судно находилось в ремонте, и 23 августа, на следующий день после введения в отношении компании санкций, на него прибыла комиссия от властей Южной Кореи, которая исследовала все документы на предмет посещения северокорейских портов, грузовые документы, говорила с экипажем. Комиссия убедилась, что судно не было в Северной Корее, не связано с КНДР, сказала, что оно "чистое", все в порядке", — пояснил собеседник агентства.

Он не исключил, что задержание может быть связано с тем, что на днях Россия на специальном заседании Совбеза ООН по КНДР призвала к смягчению санкционного режима в отношении Пхеньяна и неприятии односторонних санкций.

Профсоюз готов помочь

Экипаж "Севастополя" пока не обращался в Российский профсоюз моряков, но там уже готовы помочь, заявил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации профсоюза Николай Суханов.

"На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее профсоюз внес компанию "Гудзон" и суда компании в черный список.

"У нас с компанией были проблемы постоянно, они обманывали моряков", — рассказал Суханов.

Санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР после того, как осенью 2017 года ситуация на Корейском полуострове обострилась на фоне заявлений Пхеньяна об очередном успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для межконтинентальных баллистических ракет. А незадолго до этого КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Резолюция 2375 существенно ограничивает экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Это самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

При этом США в одностороннем порядке ввели против Пхеньяна собственные ограничительные меры, которые распространяются не только на саму Северную Корею, но и граждан и компании из третьих стран, если США считают их нарушителями международных запретов на сотрудничество с КНДР. В этот список попали, в частности, российский банк "Агросоюз", а также несколько судоходных компаний и судов.

Так, компанию "Гудзон" внесли в санкционный список 21 августа. Тогда же туда попали и шесть принадлежащих ей судов — помимо "Севастополя", это "Бэлла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан" и "Патриот".

Как заявил американский Минфин, эти суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, перекачивая их на северокорейские танкеры в открытом море. Кроме того, предполагается, что суда также перевозили грузы для северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН.

В российском МИД отметили, что для этих санкций не было никаких оснований. "Стало дурной традицией постоянно обращаться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России под фальшивыми предлогами", — заявил заместитель главы ведомства Сергей Рябков.

Он добавил, что Россия ответит на эти санкции, но так, чтобы это не наносило ущерба ее интересам.