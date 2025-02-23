Биография императора Японии Нарухито
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Император Японии Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио (Япония).
Является старшим сыном императора Акихито, который 30 апреля 2019 года отрекся от престола.
До 30 лет Нарухито жил в одном доме с родителями, братом и сестрой. До него все предшествующие императоры воспитывались отдельно от родителей в домах подданных, что связано с идеей заботы императора о народе, который должен быть важнее кровных родственников.
В четырехлетнем возрасте Нарухито начал учиться играть на скрипке, позже перешел на альт. Вместе со своими друзьями организовал небольшой струнный ансамбль.
В 1982 году окончил Университет Гакусюин в Токио, получил степень бакалавра в области истории. В 1983-1985 годах учился в Мертон-колледже Оксфордского университета (Великобритания), став первым наследником японского престола, получившим образование заграницей. В 1988 году окончил магистратуру в Высшей школе Института гуманитарных наук Университета Гакусюин, где изучал историю Японии.
7 января 1989 года после смерти императора Хирохито Нарухито стал наследным принцем. 23 февраля 1991 года ему официально был присвоен статус наследного принца.
С апреля 1992 года по март 2019 года работал приглашенным научным сотрудником в Музее истории Университета Гакусюин, где продолжил свои исследования по средневековой истории Японии. В период с 2003 и по 2019 годы регулярно читал лекции на разные темы в женском колледже Гакусюин.
С 1991 года в качестве наследного принца Нарухито участвовал в официальных зарубежных визитах как представитель семьи императора Акихито.
В апреле 1989 года Нарухито стал почетным вице-президентом Японского общества Красного Креста. Занимал эту должность до 2019 года.
C ноября 2007 года по декабрь 2015 года был почетным президентом Консультативного совета генерального секретаря ООН по вопросам водоснабжения и санитарии.
До 2019 года ежегодно выступал с докладами на международных научных форумах, посвященных проблемам водных ресурсов и стихийных бедствий.
В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. В июне 2017 года парламент принял "особый закон", предусматривающий прижизненную передачу Хризантемового трона от Акихито своему наследнику. Решение передать престол сыну при жизни стало неожиданным и беспрецедентным. Последний раз японский император отрекался от престола за 200 лет до этого.
30 апреля 2019 года было объявлено об отречении императора Акихито от престола.
1 мая 2019 года в императорском дворце в Токио состоялась церемония интронизации нового императора Японии Нарухито.
В своем первом обращении к народу он поклялся всегда быть вместе с ним и служить его символом.
Девизом правления Нарухито с 1 мая стала Рэйва – эра побуждения к миру.
22 октября 2019 года в Токио состоялась церемония провозглашения императора. После принесения клятвы новый император объявил о своем восшествии на престол.
Он стал 126-м монархом Японии.
Император Японии Нарухито имеет ряд национальных, а также зарубежных наград, среди которых – Большой крест Военного ордена Христа (Португалия, 1993), Орден слона (Дания, 2004), Большой крестКоролевского Достопочтенного ордена Карлоса III (Испания, 2008), рыцарь Ордена Подвязки (Великобритания, 2024) и многие другие награды.
Почетный доктора права Оксфордского университета (1991).
Автор автобиографической книги о жизни в Великобритании: "Темза и я: два года в Оксфорде" (2006).
С 1993 года Нарухито женат на Масако Оваде, старшей дочери японского дипломата Хисаси Овады. В 2001 году в семье родилась дочь – принцесса Айко.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников