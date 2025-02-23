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Биография императора Японии Нарухито

Биография императора Японии Нарухито - РИА Новости, 23.02.2025

Биография императора Японии Нарухито

Император Японии Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио (Япония). РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:51:00+03:00

2025-02-23T00:51:00+03:00

2025-02-23T00:52:00+03:00

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Император Японии Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио (Япония).Является старшим сыном императора Акихито, который 30 апреля 2019 года отрекся от престола.До 30 лет Нарухито жил в одном доме с родителями, братом и сестрой. До него все предшествующие императоры воспитывались отдельно от родителей в домах подданных, что связано с идеей заботы императора о народе, который должен быть важнее кровных родственников. В четырехлетнем возрасте Нарухито начал учиться играть на скрипке, позже перешел на альт. Вместе со своими друзьями организовал небольшой струнный ансамбль. В 1982 году окончил Университет Гакусюин в Токио, получил степень бакалавра в области истории. В 1983-1985 годах учился в Мертон-колледже Оксфордского университета (Великобритания), став первым наследником японского престола, получившим образование заграницей. В 1988 году окончил магистратуру в Высшей школе Института гуманитарных наук Университета Гакусюин, где изучал историю Японии.7 января 1989 года после смерти императора Хирохито Нарухито стал наследным принцем. 23 февраля 1991 года ему официально был присвоен статус наследного принца.С апреля 1992 года по март 2019 года работал приглашенным научным сотрудником в Музее истории Университета Гакусюин, где продолжил свои исследования по средневековой истории Японии. В период с 2003 и по 2019 годы регулярно читал лекции на разные темы в женском колледже Гакусюин.С 1991 года в качестве наследного принца Нарухито участвовал в официальных зарубежных визитах как представитель семьи императора Акихито.В апреле 1989 года Нарухито стал почетным вице-президентом Японского общества Красного Креста. Занимал эту должность до 2019 года. C ноября 2007 года по декабрь 2015 года был почетным президентом Консультативного совета генерального секретаря ООН по вопросам водоснабжения и санитарии.До 2019 года ежегодно выступал с докладами на международных научных форумах, посвященных проблемам водных ресурсов и стихийных бедствий.В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. В июне 2017 года парламент принял "особый закон", предусматривающий прижизненную передачу Хризантемового трона от Акихито своему наследнику. Решение передать престол сыну при жизни стало неожиданным и беспрецедентным. Последний раз японский император отрекался от престола за 200 лет до этого. 30 апреля 2019 года было объявлено об отречении императора Акихито от престола. 1 мая 2019 года в императорском дворце в Токио состоялась церемония интронизации нового императора Японии Нарухито.В своем первом обращении к народу он поклялся всегда быть вместе с ним и служить его символом.Девизом правления Нарухито с 1 мая стала Рэйва – эра побуждения к миру. 22 октября 2019 года в Токио состоялась церемония провозглашения императора. После принесения клятвы новый император объявил о своем восшествии на престол.Он стал 126-м монархом Японии.Император Японии Нарухито имеет ряд национальных, а также зарубежных наград, среди которых – Большой крест Военного ордена Христа (Португалия, 1993), Орден слона (Дания, 2004), Большой крестКоролевского Достопочтенного ордена Карлоса III (Испания, 2008), рыцарь Ордена Подвязки (Великобритания, 2024) и многие другие награды.Почетный доктора права Оксфордского университета (1991).Автор автобиографической книги о жизни в Великобритании: "Темза и я: два года в Оксфорде" (2006).С 1993 года Нарухито женат на Масако Оваде, старшей дочери японского дипломата Хисаси Овады. В 2001 году в семье родилась дочь – принцесса Айко. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, япония, токио, нарухито