https://ria.ru/20251028/yaponiya-2051078248.html
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках полезных ископаемых
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках полезных ископаемых - РИА Новости, 28.10.2025
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках полезных ископаемых
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:07:00+03:00
2025-10-28T05:07:00+03:00
2025-10-28T05:07:00+03:00
в мире
япония
сша
дональд трамп
санаэ такаити
нарухито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251028/japonija-2051076815.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, дональд трамп, санаэ такаити, нарухито
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Санаэ Такаити, Нарухито
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках полезных ископаемых
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных элементов