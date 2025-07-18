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СМИ: почетного императора Японии Акихито выписали из больницы - РИА Новости, 18.07.2025
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06:30 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/yaponiya-2029840703.html
СМИ: почетного императора Японии Акихито выписали из больницы
СМИ: почетного императора Японии Акихито выписали из больницы - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ: почетного императора Японии Акихито выписали из больницы
Почётный император Японии Акихито выписан из больницы, где с понедельника проходил лечение сердечной недостаточности правого желудочка и бессимптомной... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:30:00+03:00
2025-07-18T06:30:00+03:00
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Почётный император Японии Акихито выписан из больницы, где с понедельника проходил лечение сердечной недостаточности правого желудочка и бессимптомной ишемической болезни миокарда, передает агентство Киодо. Как сообщило Управление императорского двора, почетному императору проводилось лечение новыми препаратами в больнице при Токийском университете. В мае почетному императору Японии был поставлен диагноз ишемическая болезнь сердца, при которой приток крови от коронарных артерий к сердечной мышце недостаточен. Почетному императору Акихито 91 год. Три года назад у него диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность, вызванную регургитацией трехстворчатого клапана. После этого монарх проходил курс лечения медикаментами, а также ограничил потребление жидкости. В 2012 году у него диагностировали стенокардию и провели операцию аортокоронарного шунтирования. Эпоха правления ныне почетного императора Акихито продолжалась 31 год, в течение этого времени 23 декабря было государственным праздником и выходным днем. Он стал первым за 202 года императором, отрекшимся от престола: в 2019 году он передал Хризантемовый трон старшему сыну наследному принцу Нарухито.
https://ria.ru/20250629/putin-2026161629.html
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в мире, япония, акихито, нарухито, токийский университет
В мире, Япония, Акихито, Нарухито, Токийский университет
СМИ: почетного императора Японии Акихито выписали из больницы

Kyodo: почетного императора Японии Акихито выписали из больницы после лечения

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкАкихито
Акихито - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Акихито. Архивное фото
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ТОКИО, 18 июл – РИА Новости. Почётный император Японии Акихито выписан из больницы, где с понедельника проходил лечение сердечной недостаточности правого желудочка и бессимптомной ишемической болезни миокарда, передает агентство Киодо.
Как сообщило Управление императорского двора, почетному императору проводилось лечение новыми препаратами в больнице при Токийском университете.
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29 июня, 18:40
В мае почетному императору Японии был поставлен диагноз ишемическая болезнь сердца, при которой приток крови от коронарных артерий к сердечной мышце недостаточен.
Почетному императору Акихито 91 год. Три года назад у него диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность, вызванную регургитацией трехстворчатого клапана. После этого монарх проходил курс лечения медикаментами, а также ограничил потребление жидкости. В 2012 году у него диагностировали стенокардию и провели операцию аортокоронарного шунтирования.
Эпоха правления ныне почетного императора Акихито продолжалась 31 год, в течение этого времени 23 декабря было государственным праздником и выходным днем. Он стал первым за 202 года императором, отрекшимся от престола: в 2019 году он передал Хризантемовый трон старшему сыну наследному принцу Нарухито.
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В миреЯпонияАкихитоНарухитоТокийский университет
 
 
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