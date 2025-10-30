Рейтинг@Mail.ru
30.10.2025

Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп
20:05 30.10.2025
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Соединёнными Штатами и Японией находятся на подъёме и вскоре станут сильнее, чем когда-либо прежде. РИА Новости, 30.10.2025
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп

Трамп: отношения США и Японии вскоре станут сильнее, чем когда-либо прежде

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Соединёнными Штатами и Японией находятся на подъёме и вскоре станут сильнее, чем когда-либо прежде.
"Я уверен, как никогда, что дружба между США и Японией сильна — она процветает, она приносит процветание, и вскоре станет сильнее, чем когда-либо прежде", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп прибыл в Южную Корею с визитом для участия в мероприятиях в преддверии саммита АТЭС, который пройдет в Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Он уже провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которой заявил, что им удалось о многом договориться. До поездки в Южную Корею Трамп находился с официальным визитом в Японии, где был удостоен аудиенции у императора Нарухито, а также провел встречу с премьер-министром страны Санаэ Такаити.
Дональд Трамп и Санаэ Такаити во время встречи в Токио - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Премьер Японии и Трамп обсудили вопросы достижения мира на Украине
В мире, Япония, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарухито
 
 
