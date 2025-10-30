https://ria.ru/20251030/tramp-2051955222.html
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп - РИА Новости, 30.10.2025
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Соединёнными Штатами и Японией находятся на подъёме и вскоре станут сильнее, чем когда-либо прежде. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:05:00+03:00
2025-10-30T20:05:00+03:00
2025-10-30T20:05:00+03:00
в мире
япония
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
нарухито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
https://ria.ru/20251030/ukraina-2051716893.html
япония
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, нарухито
В мире, Япония, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Нарухито
Отношения США и Японии находятся на подъеме, заявил Трамп
Трамп: отношения США и Японии вскоре станут сильнее, чем когда-либо прежде