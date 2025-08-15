https://ria.ru/20250815/yaponiya-2035433786.html

Премьер Японии в годовщину завершения Второй мировой заявил о раскаянии

2025-08-15T07:39:00+03:00

2025-08-15T11:43:00+03:00

в мире

япония

сигэру исиба

нарухито

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о необходимости "врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце", а также о том, что Япония больше не повторит ошибок в выборе пути. Такое заявление Исиба сделал в ходе траурной церемонии, посвященной памяти погибших во время Второй мировой войны и 80-й годовщине объявления императором Японии Хирохито о завершении войны в 1945 году. Трансляция идет на телеканале NHK и в интернете. "С войны прошло 80 лет. Большинство сейчас — это поколения, которые не знают войны. Мы никогда не повторим ужасы войны, мы больше не повторим ошибки (в выборе. — Прим. ред.) пути, по которому мы движемся. Раскаяние и горький опыт той войны сейчас снова нужно глубоко врезать в сердце. Одновременно с этим 80 лет наша страна последовательно идет по пути мирного государства, прилагает силы для мира и процветания в мире", — сказал Исиба. Император Японии Хирохито — дед нынешнего императора Нарухито — 15 августа 1945 года объявил об окончании войны, что стало фактическим признанием поражения. За день до этого по японскому времени Япония присоединилась к Потсдамской декларации, в которой содержалось требование ее капитуляции. Капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года. Каждый год 15 августа в Японии проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.

япония

2025

в мире, япония, сигэру исиба, нарухито