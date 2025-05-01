1 мая: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

1 мая 2025 года в России и мире отмечается День международной солидарности трудящихся, или День весны и труда, День лечебного массажа, Всемирный день пароля, День рождения почтовой марки, Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. В мире его называют День международной солидарности трудящихся, он объединяет людей более чем 150 стран, где в честь праздника проходят профсоюзные демонстрации и митинги, культурные мероприятия, выступления политиков.

Профессиональный праздник

1 мая с профессиональным праздником поздравляют массажистов – День лечебного массажа. Как один из видов терапии он оказывает благоприятное влияние на весь организм и качество жизни: улучшает кровообращение, лимфоток, обмен веществ, укрепляет иммунитет, а также улучшает психоэмоциональное состояние человека.

День рождения почтовой марки отмечают 1 мая. Можно по праву считать этот день праздником для филателистов всего мира. В 2025 году отмечается уже 185-я годовщина — первая в мире почтовая марка поступила в продажу в эту дату в 1840 году. Она была выполнена в черных тонах с профилем королевы Виктории. А в России почтовые марки впервые появились в конце 1857 года.

Церковный праздник

1 мая 2025 года православные христиане вспоминают преподобного Иoaннa Coлунcкoгo (Фессалоникийского). Проповедник христианства жил на рубеже VIII-IX веков. Верующие обращаются к святому с молитвой, чтобы избавиться от зависимостей и помочь близким с этими недугами, а также защитить от клеветы и сплетен. Мощи святого находятся в храме святителя Николая Чудотворца. В этот день почитают чудотворную Максимовскую икону Божией Матери Одигитрия.

Народный праздник

В народном календаре 1 мая называют Кузьма-Огуречник. Кузьма считается покровителем земледельческих дел. По традиции с этого дня крестьяне занимались посадкой огурцов. По поверьям, высаженные в этот день овощи дадут обильный урожай. Женщины в этот день работали в огороде, мужчины приводили в порядок инструменты и хозяйственные постройки. А детей также старались брать с собой и обучать бережному отношению к природе и работе с землей.

Рекомендуется 1 мая не только навести порядок в огороде, но и сделать уборку в доме, а также устроить посиделки с семьей на свежем воздухе. Но вот проводить тяжелые ремонтные работы в жилище сегодня не рекомендуется. Нельзя также пересаживать деревья, ссориться и отказывать гостям в угощениях.

Тёплый и солнечный день предвещал жаркое и засушливое лето, если гремел гром, то считалось, что будет много грибов, а утренняя обильная роса – к богатому урожаю огурцов.

Какой сегодня праздник в мире

Каждый первый четверг мая отмечается Всемирный день пароля (World Password Day). Он служит напоминанием о важности защиты своих данных в интернете. В эпоху цифровизации безопасность данных имеет особую значимость.

1 мая День Глобальной Любви (Global Love Day). Главный девиз этого праздника – “любовь начинается с меня”. Он появился по инициативе Фонда Любви в 2004 году, как способ напомнить обществу о важности проявления уважения, доброты, сочувствия друг к другу. Это возможность выразить свои чувства, оказать помощь нуждающимся, укрепить связь между членами общества.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 1 мая в разные годы:

1836 – в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор".

1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.

1884 – в Чикаго начато строительство первого небоскреба (10-этажного дома).

1921 – премьера "Мистерии-Буфф" Владимира Маяковского (вторая редакция) в Первом театре РСФСР под руководством Всеволода Мейерхольда и Валерия Бебутова.

1922 – открылась первая в России международная воздушная линия Москва – Кёнигсберг.

1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".

1930 – опубликовано имя девятой планеты Солнечной системы – Плутон.

1936 – в Комсомольске-на-Амуре собран первый серийный самолет Р-6 (АНТ-7).

1937– завершилось строительство канала Москва–Волга.

1945 – в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

1948 – провозглашено создание КНДР.

1961 – Фидель Кастро объявил, что на Кубе отныне не будет выборов.

1967 – свадьба Элвиса и Присциллы Пресли в Лас-Вегасе.

1978 первым в мире японец Наоми Уэмура в одиночку достиг Северного полюса на собачьей упряжке после 54-дневного пути к цели.

1979 – Гренландия получила право на самоуправление.

1984 – первый выпуск комикса про черепашек-ниндзя.

1999 – телеканал Nickelodeon показал первую серию мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

2003 – в Монголии началась приватизация земли, каждая монгольская семья, проживающая в городе, бесплатно получает 0,07 га земли.

2004 – в состав Европейского союза вошли Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

Нарухито взошёл на трон Японии. 2019 –взошёл на трон Японии.

Кто из известных людей родился 1 мая

В этот день родились:

1939 – Джуди Коллинз, американская фолк- и поп-певица, поэт-песенник, композитор, актриса.

1941 – Людмила Зорина, советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.

Сергей Захаров , эстрадный певец и актер, народный артист РФ. 1950 –, эстрадный певец и актер, народный артист РФ.

1960 – Игорь Журавлёв, музыкант, вокалист, гитарист, лидер группы "Альянс".

Елена Ханга , российская журналистка, ведущая на радио и телевидении. 1962 –, российская журналистка, ведущая на радио и телевидении.

1967 – Тим Макгроу, американский кантри-певец, автор песен, актер и продюсер.

Алексей Смертин , футболист, полузащитник, директор РФС по региональной политике и международным отношениям. 1975 –, футболист, полузащитник, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.

1982 – Джейми Дорнан, британский актер, модель, музыкант, продюсер.

1984 – Денис Косяков, российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, шоураннер, телеведущий.

1994 – Елизавета Янковская, российская актриса театра и кино.

2003 – Лиззи Грин, американская актриса.

Именины