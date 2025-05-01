1 мая: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

1 мая 2025 года в России и мире отмечается День международной солидарности трудящихся, или День весны и труда, День лечебного массажа, Всемирный день пароля, День рождения почтовой марки, Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. В мире его называют День международной солидарности трудящихся, он объединяет людей более чем 150 стран, где в честь праздника проходят профсоюзные демонстрации и митинги, культурные мероприятия, выступления политиков.
Профессиональный праздник
1 мая с профессиональным праздником поздравляют массажистов – День лечебного массажа. Как один из видов терапии он оказывает благоприятное влияние на весь организм и качество жизни: улучшает кровообращение, лимфоток, обмен веществ, укрепляет иммунитет, а также улучшает психоэмоциональное состояние человека.
Праздник весны и труда
День рождения почтовой марки отмечают 1 мая. Можно по праву считать этот день праздником для филателистов всего мира. В 2025 году отмечается уже 185-я годовщина — первая в мире почтовая марка поступила в продажу в эту дату в 1840 году. Она была выполнена в черных тонах с профилем королевы Виктории. А в России почтовые марки впервые появились в конце 1857 года.
Церковный праздник
1 мая 2025 года православные христиане вспоминают преподобного Иoaннa Coлунcкoгo (Фессалоникийского). Проповедник христианства жил на рубеже VIII-IX веков. Верующие обращаются к святому с молитвой, чтобы избавиться от зависимостей и помочь близким с этими недугами, а также защитить от клеветы и сплетен. Мощи святого находятся в храме святителя Николая Чудотворца. В этот день почитают чудотворную Максимовскую икону Божией Матери Одигитрия.
Народный праздник
В народном календаре 1 мая называют Кузьма-Огуречник. Кузьма считается покровителем земледельческих дел. По традиции с этого дня крестьяне занимались посадкой огурцов. По поверьям, высаженные в этот день овощи дадут обильный урожай. Женщины в этот день работали в огороде, мужчины приводили в порядок инструменты и хозяйственные постройки. А детей также старались брать с собой и обучать бережному отношению к природе и работе с землей.
Рекомендуется 1 мая не только навести порядок в огороде, но и сделать уборку в доме, а также устроить посиделки с семьей на свежем воздухе. Но вот проводить тяжелые ремонтные работы в жилище сегодня не рекомендуется. Нельзя также пересаживать деревья, ссориться и отказывать гостям в угощениях.
Тёплый и солнечный день предвещал жаркое и засушливое лето, если гремел гром, то считалось, что будет много грибов, а утренняя обильная роса – к богатому урожаю огурцов.
Какой сегодня праздник в мире
Каждый первый четверг мая отмечается Всемирный день пароля (World Password Day). Он служит напоминанием о важности защиты своих данных в интернете. В эпоху цифровизации безопасность данных имеет особую значимость.
1 мая День Глобальной Любви (Global Love Day). Главный девиз этого праздника – “любовь начинается с меня”. Он появился по инициативе Фонда Любви в 2004 году, как способ напомнить обществу о важности проявления уважения, доброты, сочувствия друг к другу. Это возможность выразить свои чувства, оказать помощь нуждающимся, укрепить связь между членами общества.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 1 мая в разные годы:
1836 – в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор".
1840 – в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки.
1884 – в Чикаго начато строительство первого небоскреба (10-этажного дома).
1921 – премьера "Мистерии-Буфф" Владимира Маяковского (вторая редакция) в Первом театре РСФСР под руководством Всеволода Мейерхольда и Валерия Бебутова.
1922 – открылась первая в России международная воздушная линия Москва – Кёнигсберг.
1924 – в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".
1930 – опубликовано имя девятой планеты Солнечной системы – Плутон.
1936 – в Комсомольске-на-Амуре собран первый серийный самолет Р-6 (АНТ-7).
1937– завершилось строительство канала Москва–Волга.
1945 – в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
1948 – провозглашено создание КНДР.
1961 – Фидель Кастро объявил, что на Кубе отныне не будет выборов.
1967 – свадьба Элвиса и Присциллы Пресли в Лас-Вегасе.
1978 первым в мире японец Наоми Уэмура в одиночку достиг Северного полюса на собачьей упряжке после 54-дневного пути к цели.
1979 – Гренландия получила право на самоуправление.
1984 – первый выпуск комикса про черепашек-ниндзя.
1999 – телеканал Nickelodeon показал первую серию мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
2003 – в Монголии началась приватизация земли, каждая монгольская семья, проживающая в городе, бесплатно получает 0,07 га земли.
2004 – в состав Европейского союза вошли Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.
2019 – Нарухито взошёл на трон Японии.
Кто из известных людей родился 1 мая
В этот день родились:
1939 – Джуди Коллинз, американская фолк- и поп-певица, поэт-песенник, композитор, актриса.
1941 – Людмила Зорина, советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
1950 – Сергей Захаров, эстрадный певец и актер, народный артист РФ.
1960 – Игорь Журавлёв, музыкант, вокалист, гитарист, лидер группы "Альянс".
1962 – Елена Ханга, российская журналистка, ведущая на радио и телевидении.
1967 – Тим Макгроу, американский кантри-певец, автор песен, актер и продюсер.
1975 – Алексей Смертин, футболист, полузащитник, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
1982 – Джейми Дорнан, британский актер, модель, музыкант, продюсер.
1984 – Денис Косяков, российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, шоураннер, телеведущий.
1994 – Елизавета Янковская, российская актриса театра и кино.
2003 – Лиззи Грин, американская актриса.
Именины
1 мая именины отмечают: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
