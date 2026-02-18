https://ria.ru/20260218/takaiti-2075148106.html
Премьер-министром Японии была избрана Санаэ Такаити
Премьер-министром Японии была избрана Санаэ Такаити - РИА Новости, 18.02.2026
Премьер-министром Японии была избрана Санаэ Такаити
Верхняя палата парламента Японии в ходе второго тура голосования избрала Санаэ Такаити 105-м премьер-министром страны. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:31:00+03:00
2026-02-18T11:31:00+03:00
2026-02-18T11:31:00+03:00
в мире
санаэ такаити
нарухито
парламент японии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60631d5a1ca50b20cd7047e6e6eadbbc.jpg
https://ria.ru/20260213/otnosheniya-2074066751.html
https://ria.ru/20260212/rossija-2073941564.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aea980c2203838440bc86b7144d50e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санаэ такаити, нарухито, парламент японии
В мире, Санаэ Такаити, Нарухито, Парламент Японии
Премьер-министром Японии была избрана Санаэ Такаити
Санаэ Такаити стала 105-м премьер-министром Японии
ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии в ходе второго тура голосования избрала Санаэ Такаити 105-м премьер-министром страны.
За Такаити
проголосовали 125 депутатов, тогда как за ее соперника Дзюнъя Огаву - 65, всего из 248 депутатов проголосовали 246 человек. Об этом в ходе прямой трансляции объявил председатель палаты Масакадзу Сэкигути.
Интрига по голосованию в верхней палате заключалась в том, что, в отличие от нижней палаты, у правящей Либерально-демократической партии там нет большинства. Такаити не хватило одного голоса для того, чтобы набрать половину, необходимую для победы в первом туре. Таким образом, был объявлен второй тур, на котором побеждает кандидат, набравший большинство голосов.
Далее генеральный секретарь правительства объявит состав кабинета министров, который, как ожидается, не претерпит изменений.
После этого в императорском дворце состоится церемония утверждения правительства императором Нарухито
, и кабинет министров будет считаться официально сформированным. Вечером премьер-министр проведет пресс-конференцию. В пятницу глава правительства вместе с тремя ключевыми министрами выступит с программной речью перед обеими палатами парламента.