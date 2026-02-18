Премьер-министром Японии была избрана Санаэ Такаити

Интрига по голосованию в верхней палате заключалась в том, что, в отличие от нижней палаты, у правящей Либерально-демократической партии там нет большинства. Такаити не хватило одного голоса для того, чтобы набрать половину, необходимую для победы в первом туре. Таким образом, был объявлен второй тур, на котором побеждает кандидат, набравший большинство голосов.