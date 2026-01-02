В Японии мужчина обнажился около дворца во время приветствия императора

ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Неизвестный 20-летний мужчина во время посещения придворцовой площади в Японии по случаю поздравления императора с Новым годом разделся и попытался перелезть через ограду, сообщил телеканал TBS.
По данным телеканала, мужчина стоял в первом ряду напротив дворца, на застекленной террасе которого находилась императорская семья. После обращения императора Нарухито к подданным с поздравлениями с Новым годом, мужчина стал снимать с себя одежду, а затем попробовал перелезть через ограду, разделяющую собравшихся на площади людей и дворец. Он был тут же остановлен и схвачен охраной и полицией.
Отмечается, что на первом допросе мужчина говорил нечто нечленораздельное, мотивы его поступка неизвестны. Полиция продолжает расследование.
В пятницу император Японии Нарухито обратился к подданным с поздравлениями в честь наступившего нового года.
Во второй день нового года японцам предоставляется одна из редких возможностей лицезреть императора. В этот день посетители допускаются на придворцовую площадь с 9.30 (3.30 мск) до 14.10 часов (8.10 мск). За это время императорская семья, включая императора Нарухито, императрицу Масако, их дочь Айко, наследного принца Акисиномия с семьей и сыном – будущим наследником престола 19-летним принцем Хисахито, а также родителей императора и наследного принца – почетного императора Акихито и почетную императрицу Митико и других членов семьи пять раз появляется перед подданными на террасе дворцового комплекса. Каждый раз император приветствует собравшихся на площади приветственными словами. За один раз площадь может вместить до 20 тысяч человек. Пришедшим ко дворцу для участия в мероприятии раздаются бумажные флажки в виде флага Японии. При появлении императорской семьи на балконе собравшиеся приветствуют ее, размахивая флажками, которые издают характерный звучный шелест. Слышны выкрики "да здравствует император!". После выступления императора члены императорской семьи остаются на несколько минут на балконе, чтобы поприветствовать собравшихся на площади людей. В это время шелест флажков перерастает в гул, а крики "да здравствует император!" раздаются со всех сторон, не прерываясь ни на секунду.
В зависимости от времени выступления состав членов императорской семьи, появляющихся на балконе, меняется: в наиболее представительном составе семья появляется около 10 часов утра (4.00 мск) перед первым обращением императора, затем ее состав постепенно сокращается.
