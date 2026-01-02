В Японии мужчина обнажился около дворца во время приветствия императора

Отмечается, что на первом допросе мужчина говорил нечто нечленораздельное, мотивы его поступка неизвестны. Полиция продолжает расследование.

В зависимости от времени выступления состав членов императорской семьи, появляющихся на балконе, меняется: в наиболее представительном составе семья появляется около 10 часов утра (4.00 мск) перед первым обращением императора, затем ее состав постепенно сокращается.