Премьер-министром Японии впервые стала женщина

ТОКИО, 21 окт — РИА Новости. Глава ЛДП Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером, трансляция голосования шла в прямом эфире.
Ее поддержали 237 депутатов нижней палаты. Необходимое количество голосов в верхней палате ей удалось набрать только по итогам второго тура.
Позже объявят новый состав правительства, который должен будет утвердить император Нарухито.
Такаити родилась в 1961 году в Наре. Будущий политик окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1993-м она получила место в палате представителей в качестве независимого кандидата, позже присоединилась к партии "Либералы". В 1996 году вступила в ЛДП.
Такаити входила в ближайшее окружение покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. В 2006-м заняла сразу несколько постов, став министром научно-технической политики, инноваций, министром по делам молодежи и гендерному равенству, безопасности пищевых продуктов, а также по делам Окинавы и северных территорий. Абэ называл ее "звездой консерваторов". В октябре этого года она стала лидером ЛДП.
Новая глава правительства не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей нравится политический стиль и манера бывшего премьера Британии Маргарет Тэтчер.
Среди ее лозунгов стремление:
- сделать Японию сильной;
- вернуть ее на вершину;
- вырваться из застоя;
- дать надежду на будущее детей.
Такаити жестко выступает за внесение изменений в конституцию страны путем закрепления в основном законе страны "армии самообороны".
В сфере безопасности Такаити настаивает на укреплении обороноспособности в космосе, киберпространстве и РЭБ. Также она поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей двойного назначения.