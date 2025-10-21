Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министром Японии впервые стала женщина
07:55 21.10.2025 (обновлено: 11:34 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/japonija-2049517559.html
Премьер-министром Японии впервые стала женщина
Премьер-министром Японии впервые стала женщина - РИА Новости, 21.10.2025
Премьер-министром Японии впервые стала женщина
Глава ЛДП Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером, трансляция голосования шла в прямом эфире. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:55:00+03:00
2025-10-21T11:34:00+03:00
япония, азия, окинава, санаэ такаити, синдзо абэ, маргарет тэтчер, нарухито, нара (город)
В мире, Япония, Азия, Окинава, Санаэ Такаити, Синдзо Абэ, Маргарет Тэтчер, Нарухито, Нара (город)
Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером

Санаэ Такаити после избрания на пост премьер-министра Японии во время заседания парламента в Токио. 21 октября 2025 года
Санаэ Такаити после избрания на пост премьер-министра Японии во время заседания парламента в Токио. 21 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Санаэ Такаити после избрания на пост премьер-министра Японии во время заседания парламента в Токио. 21 октября 2025 года
ТОКИО, 21 окт — РИА Новости. Глава ЛДП Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером, трансляция голосования шла в прямом эфире.
Ее поддержали 237 депутатов нижней палаты. Необходимое количество голосов в верхней палате ей удалось набрать только по итогам второго тура.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Японии заявили о риске смены власти в стране
11 октября, 05:11
Позже объявят новый состав правительства, который должен будет утвердить император Нарухито.
Такаити родилась в 1961 году в Наре. Будущий политик окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1993-м она получила место в палате представителей в качестве независимого кандидата, позже присоединилась к партии "Либералы". В 1996 году вступила в ЛДП.
Такаити входила в ближайшее окружение покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. В 2006-м заняла сразу несколько постов, став министром научно-технической политики, инноваций, министром по делам молодежи и гендерному равенству, безопасности пищевых продуктов, а также по делам Окинавы и северных территорий. Абэ называл ее "звездой консерваторов". В октябре этого года она стала лидером ЛДП.
Новая глава правительства не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей нравится политический стиль и манера бывшего премьера Британии Маргарет Тэтчер.
Среди ее лозунгов стремление:
  • сделать Японию сильной;
  • вернуть ее на вершину;
  • вырваться из застоя;
  • дать надежду на будущее детей.
Такаити жестко выступает за внесение изменений в конституцию страны путем закрепления в основном законе страны "армии самообороны".
В сфере безопасности Такаити настаивает на укреплении обороноспособности в космосе, киберпространстве и РЭБ. Также она поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей двойного назначения.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Новая глава правящей партии Японии назвала приоритетные вопросы развития
4 октября, 14:30
 
В миреЯпонияАзияОкинаваСанаэ ТакаитиСиндзо АбэМаргарет ТэтчерНарухитоНара (город)
 
 
