Император Японии заявил о глубоком раскаянии за Вторую мировую войну

ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Император Японии Нарухито в своей речи на церемонии памяти жертв войны в 80-ю годовщину объявления императором Японии Хирохито о завершении войны в 1945 году заявил о "глубоком раскаянии". "Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны", - сказал император Нарухито. Трансляция церемонии идет на телеканале NHK и в интернете. До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о необходимости "врезать раскаяние и горькие уроки войны в сердце", а также о том, что Япония больше не повторит ошибок в пути. Император Японии Хирохито – дедушка нынешнего императора Нарухито – 15 августа 1945 года объявил об окончании войны, что стало фактическим признанием ее поражения. За день до этого по японскому времени Япония присоединилась к Потсдамской декларации, в которой содержалось требование ее капитуляции. Капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года. Каждый год 15 августа в Японии проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.

