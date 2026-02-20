Азербайджан в октябре примет чемпионат мира по сумо

БАКУ, 20 фев - РИА Новости. Азербайджан в этом году впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов на официальном приеме в Баку, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

« "Наше сотрудничество в области спорта выходит на новый уровень - впервые в истории в Азербайджане в октябре этого года пройдет чемпионат мира по сумо, что внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление наших связей в связи спорта", - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах также активно развивается и способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран.

"Японские центры функционируют при нескольких высших учебных заведениях Азербайджана, где преподается японский язык. Также успешно реализуются студенческие обмены", - сказал дипломат.