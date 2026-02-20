Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан в октябре примет чемпионат мира по сумо
Единоборства
 
23:50 20.02.2026 (обновлено: 23:51 20.02.2026)
Азербайджан в октябре примет чемпионат мира по сумо
Азербайджан в октябре примет чемпионат мира по сумо
Азербайджан в этом году впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов на... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
в мире, азербайджан, баку, япония, нарухито
Единоборства, В мире, Азербайджан, Баку, Япония, Нарухито
Азербайджан в октябре примет чемпионат мира по сумо

Мамедов: Азербайджан впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 20 фев - РИА Новости. Азербайджан в этом году впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов на официальном приеме в Баку, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.
"Наше сотрудничество в области спорта выходит на новый уровень - впервые в истории в Азербайджане в октябре этого года пройдет чемпионат мира по сумо, что внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление наших связей в связи спорта", - отметил Мамедов.
Он подчеркнул, что сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах также активно развивается и способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран.
"Японские центры функционируют при нескольких высших учебных заведениях Азербайджана, где преподается японский язык. Также успешно реализуются студенческие обмены", - сказал дипломат.
По данным азербайджанского агентства АзерТадж, чемпионат мира по сумо запланирован на 17-18 октября в Баку.
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025 на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Азербайджан не примет участия в конкурсе "Интервидение", пишут СМИ
20 августа 2025, 19:27
 
ЕдиноборстваВ миреАзербайджанБакуЯпонияНарухито
 
