Азербайджан в октябре примет чемпионат мира по сумо

Азербайджан в этом году впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо
БАКУ, 20 фев - РИА Новости. Азербайджан в этом году впервые в своей истории примет чемпионат мира по сумо, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов на официальном приеме в Баку, посвященном государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.
впервые в истории в Азербайджане
в октябре этого года пройдет чемпионат мира по сумо, что внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление наших связей в связи спорта", - отметил Мамедов.
Он подчеркнул, что сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах также активно развивается и способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран.
"Японские центры функционируют при нескольких высших учебных заведениях Азербайджана, где преподается японский язык. Также успешно реализуются студенческие обмены", - сказал дипломат.
По данным азербайджанского агентства АзерТадж, чемпионат мира по сумо запланирован на 17-18 октября в Баку
