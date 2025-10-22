Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии
13:32 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/premer-2049822437.html
Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии
Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии - РИА Новости, 22.10.2025
Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити будет проводить прежний курс в отношении России, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:32:00+03:00
2025-10-22T13:32:00+03:00
в мире
япония
россия
сша
санаэ такаити
алексей пушков
нарухито
совет федерации рф
япония
россия
сша
в мире, япония, россия, сша, санаэ такаити, алексей пушков, нарухито, совет федерации рф
В мире, Япония, Россия, США, Санаэ Такаити, Алексей Пушков, Нарухито, Совет Федерации РФ
Пушков прокомментировал назначение Такаити премьером Японии

Пушков: новый премьер Японии будет проводить прежний курс против России

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити будет проводить прежний курс в отношении России, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Во вторник Такаити стала новым премьером Японии и первой женщиной в истории страны на этом посту. Вечером во вторник она сформировала кабинет министров, который прошел церемонию утверждения императором Нарухито.
"По прогнозам, националистические убеждения нового премьера будут иметь следствием не только противодействие глобалистским проектам, но и продолжение Японией политического курса, направленного против России", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что Япония, как и США со странами Европы, начала остро ощущать миграционный кризис.
"Правоконсервативная волна, ставшая реакцией на агрессивную политику глобализаторов, докатилась до Японии", - констатировал политик.
Правительство Японии ушло в отставку
В миреЯпонияРоссияСШАСанаэ ТакаитиАлексей ПушковНарухитоСовет Федерации РФ
 
 
