Новый премьер Японии оценила разговор с Трампом - РИА Новости, 25.10.2025
18:23 25.10.2025 (обновлено: 18:24 25.10.2025)
Новый премьер Японии оценила разговор с Трампом
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о том, что в субботу провела искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
япония
сша
токио
санаэ такаити
дональд трамп
нарухито
япония
сша
токио
в мире, япония, сша, токио, санаэ такаити, дональд трамп, нарухито
В мире, Япония, США, Токио, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Нарухито
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о том, что в субботу провела искренний разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра. Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень", - написала Такаити в соцсети X.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
24 октября, 08:45
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации США передавало, что Такаити и Трамп совершат совместный перелёт на американском правительственном вертолете Marine One во время визита главы Белого дома в Токио.
Трамп должен прибыть в Японию 27 октября, где пробудет с визитом три дня. В ходе него он проведет саммит с избранной главой японского правительства Такаити, будет принят императором Японии Нарухито, а также может встретиться с Акиэ Абэ - вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
24 октября, 12:58
 
В миреЯпонияСШАТокиоСанаэ ТакаитиДональд ТрампНарухито
 
 
