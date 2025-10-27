https://ria.ru/20251027/samolet--2050856551.html
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда" - РИА Новости, 27.10.2025
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда", трансляцию из аэропорта ведет телеканал NHK. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:17:00+03:00
2025-10-27T11:17:00+03:00
2025-10-27T12:19:00+03:00
в мире
япония
сша
дональд трамп
нарухито
санаэ такаити
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946039475_194:0:2903:1524_1920x0_80_0_0_559968af41c168b2fba1a795024e4185.jpg
https://ria.ru/20251024/takaiti-2050271062.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946039475_533:0:2565:1524_1920x0_80_0_0_eb49ffd5584a74259d22b78e10fffe2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, дональд трамп, нарухито, санаэ такаити, большая двадцатка
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Нарухито, Санаэ Такаити, Большая двадцатка
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"
Самолет Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"