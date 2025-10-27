Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда" - РИА Новости, 27.10.2025
11:17 27.10.2025 (обновлено: 12:19 27.10.2025)
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда" - РИА Новости, 27.10.2025
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда", трансляцию из аэропорта ведет телеканал NHK. РИА Новости, 27.10.2025
в мире, япония, сша, дональд трамп, нарухито, санаэ такаити, большая двадцатка
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Нарухито, Санаэ Такаити, Большая двадцатка
Самолет Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"

Самолет Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда"

Самолет Дональда Трампа. Архивное фото
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда", трансляцию из аэропорта ведет телеканал NHK.
Трамп сошел с трапа один, его встретили генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, послы США в Японии и Японии в США. Американский лидер поднялся на президентский вертолет Marine One и направился в Токио.
Это первый визит Трампа в Японию во время второго президентского срока. Последний раз он был в Японии в качестве президента в 2019 году на саммите G20.
Вечером запланирована аудиенция у императора Японии Нарухито. Саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити состоится во вторник.
После совместного ужина, по сообщениям СМИ, Трамп и Такаити направятся на авиабазу ВМС США в Йокосуке, где осмотрят размещенный там атомный авианосец George Washington. Также во вторник состоится прием и ужин с представителями бизнеса. В среду утром Трамп уедет из Японии.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Японии заявила о важности союза с США
24 октября, 09:13
 
В миреЯпонияСШАДональд ТрампНарухитоСанаэ ТакаитиБольшая двадцатка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
