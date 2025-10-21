Новая премьер Японии намерена поехать на саммит АСЕАН

ТОКИО, 21 окт – РИА Новости. Избранная во вторник новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити на своей первой пресс-конференции дала понять, что намерена участвовать в саммитах АСЕАН и АТЭС.
"На следующей неделе пройдет встреча на высшем уровне стран АСЕАН в Малайзии, затем в Южной Корее пройдет АТЭС. Это прекрасный шанс познакомиться с лидерами многих стран. Мы продолжим усиленно продвигать принцип свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона как столп нашей внешней политики, чтобы он менялся в соответствии с требованиями эпохи, мы будем взаимодействовать со странами-партнерами, разделяющими основные ценности, и со странами Глобального юга. Я хочу воспользоваться этим шансом", - сказала Такаити.
Во вторник Санаэ Такаити стала новым премьер-министром Японии и первой женщиной в истории страны на этом посту. Вечером во вторник она сформировала кабинет министров, который прошел церемонию утверждения императором Нарухито. После пресс-конференции, несмотря на то, что в Токио время близится к полуночи, она проведет первое заседание правительства.
