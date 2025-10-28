Рейтинг@Mail.ru
06:11 28.10.2025
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
в мире, япония, дональд трамп, сша, санаэ такаити, нарухито
В мире, Япония, Дональд Трамп, США, Санаэ Такаити, Нарухито
Панорама Токио
Панорама Токио. Архивное фото
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Япония и США подписали соглашение о реализации "новой золотой эры" японо-американского альянса.
Трансляция подписания президентом США Дональдом Трампом и премьером Японии Санаэ Такаити велась японскими телеканалами.
Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с с японским императором Нарухито.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп выразил уверенность, что отношения США и Японии станут крепче
В миреЯпонияДональд ТрампСШАСанаэ ТакаитиНарухито
 
 
