Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса - РИА Новости, 28.10.2025
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
Япония и США подписали соглашение о реализации "новой золотой эры" японо-американского альянса. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:11:00+03:00
в мире
япония
дональд трамп
сша
санаэ такаити
нарухито
япония
сша
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
Япония и США подписали соглашение о реализации новой золотой эры альянса