Премьер Японии поблагодарила Трампа за дружбу с Абэ - РИА Новости, 28.10.2025
04:27 28.10.2025
Премьер Японии поблагодарила Трампа за дружбу с Абэ
Премьер Японии поблагодарила Трампа за дружбу с Абэ
Премьер Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом поблагодарила его за близкую дружбу с покойным главой японского правительства... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
япония
таиланд
камбоджа
санаэ такаити
дональд трамп
синдзо абэ
япония
таиланд
камбоджа
2025
в мире, япония, таиланд, камбоджа, санаэ такаити, дональд трамп, синдзо абэ
В мире, Япония, Таиланд, Камбоджа, Санаэ Такаити, Дональд Трамп, Синдзо Абэ
Премьер Японии поблагодарила Трампа за дружбу с Абэ

Премьер Японии Санаэ Такаити поблагодарила Трампа за долгую дружбу с Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом поблагодарила его за близкую дружбу с покойным главой японского правительства Синдзо Абэ и вновь отметила миротворческие усилия американского лидера.
Трамп находится с официальным трехдневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с императором Японии Нарухито.
"Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за неизменную дружбу с премьер-министром Абэ на протяжении многих лет, а также за теплый прием, оказанный его вдове, госпоже Акиэ Абэ в конце прошлого года. Премьер-министр Абэ часто рассказывал мне о вашей энергичной дипломатии. Совсем недавно Вы добились соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей и внесли вклад в обеспечение мира в Азии", - отметила Санаэ Такаити.
Премьер также подчеркнула усилия Трампа по разрешению напряженности на Ближнем Востоке.
"За столь короткий период мир стал ощутимо более мирным, и в этом контексте я высоко оцениваю Вашу непоколебимую приверженность делу мира и стабильности. Я сама глубоко впечатлена и вдохновлена Вами, господин президент", - добавила Санаэ Такаити.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии - в этом году страна-председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд, и Камбоджа.
В миреЯпонияТаиландКамбоджаСанаэ ТакаитиДональд ТрампСиндзо Абэ
 
 
