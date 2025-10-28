Премьер Японии поблагодарила Трампа за дружбу с Абэ

ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом поблагодарила его за близкую дружбу с покойным главой японского правительства Синдзо Абэ и вновь отметила миротворческие усилия американского лидера.

"За столь короткий период мир стал ощутимо более мирным, и в этом контексте я высоко оцениваю Вашу непоколебимую приверженность делу мира и стабильности. Я сама глубоко впечатлена и вдохновлена Вами, господин президент", - добавила Санаэ Такаити.