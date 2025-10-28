https://ria.ru/20251028/japonija-2051076815.html
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила о намерении подарить Вашингтону 250 деревьев сакуры по случаю 250-летия принятия Декларации независимости.
Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.
"В следующем году США отметят 250-летие своей независимости. Япония хотела бы вместе с США торжественно отпраздновать этот юбилей. Мы преподнесем в дар городу Вашингтон 250 вишневых деревьев", - сказала премьер.
Также, по словам Санаэ Такаити, в рамках торжественных мероприятий в Соединенных Штатах задействуют фейерверки из префектуры Акита.