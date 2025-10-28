Рейтинг@Mail.ru
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
28.10.2025
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
Япония подарит США 250 деревьев сакуры

Япония подарит США 250 вишневых деревьев в честь юбилея независимости

© iStock.com / show999Цветение сакуры в Токио, Япония
Цветение сакуры в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© iStock.com / show999
Цветение сакуры в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила о намерении подарить Вашингтону 250 деревьев сакуры по случаю 250-летия принятия Декларации независимости.
Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.
"В следующем году США отметят 250-летие своей независимости. Япония хотела бы вместе с США торжественно отпраздновать этот юбилей. Мы преподнесем в дар городу Вашингтон 250 вишневых деревьев", - сказала премьер.
Также, по словам Санаэ Такаити, в рамках торжественных мероприятий в Соединенных Штатах задействуют фейерверки из префектуры Акита.
