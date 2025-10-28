Япония подарит США 250 деревьев сакуры

ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила о намерении подарить Вашингтону 250 деревьев сакуры по случаю 250-летия принятия Декларации независимости.

Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.

"В следующем году США отметят 250-летие своей независимости. Япония хотела бы вместе с США торжественно отпраздновать этот юбилей. Мы преподнесем в дар городу Вашингтон 250 вишневых деревьев", - сказала премьер.