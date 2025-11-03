Рейтинг@Mail.ru
Россиян вновь не оказалось в списках награжденных ко Дню культуры в Японии - РИА Новости, 03.11.2025
08:19 03.11.2025
Россиян вновь не оказалось в списках награжденных ко Дню культуры в Японии
Россиян вновь не оказалось в списках награжденных ко Дню культуры в Японии
япония, санаэ такаити, жозеп боррель, нарухито, большой театр, государственный эрмитаж, в мире
Япония, Санаэ Такаити, Жозеп Боррель, Нарухито, Большой театр, Государственный Эрмитаж, В мире
Россиян вновь не оказалось в списках награжденных ко Дню культуры в Японии

ТОКИО, 3 ноя – РИА Новости. Россиян вновь не оказалось в списках награжденных орденом Восходящего солнца и другими японскими знаками отличия ко Дню культуры, который отмечается в Японии в понедельник.
Список опубликовало правительство Японии. Всего в нем 3963 японца и 104 иностранца. В числе награжденных оказался муж нового премьер-министра страны Санаэ Такаити – экс-депутат нижней палаты парламента Таку Такаити (политический псевдоним Ямамото), он оказался среди шести человек, удостоенных ордена Восходящего солнца с большой лентой. Это одна из наиболее высоких наград Японии. В списке награжденных лишь два человека были удостоены более высокого по рангу ордена Цветов павлонии с большой лентой. Также орденов удостоены писатель жанра манга Го Нагаи и создатель игры Dragon Quest Юдзи Хории. Среди иностранцев самой заметной фигурой стал Жозеп Боррель – бывший глава европейской дипломатии.
Списки награжденных публикуются дважды в год: 29 апреля, ко дню Сёва (посмертное имя императора Хирохито - деда нынешнего императора Нарухито), и 3 ноября, в День культуры.
Имена российских деятелей науки и культуры, исследователей Японии перестали появляться в списках награжденных японскими орденами с апреля 2022 года.
В разные годы ордена Восходящего солнца были удостоены российские деятели культуры и науки мирового значения, а также люди, оставившие след в развитии российско-японских отношений. В частности, орденом были награждены музыкант Мстислав Ростропович, кинорежиссер Александр Сокуров, дирижер Валерий Гергиев, балерина Майя Плисецкая, искусствовед, государственный деятель Михаил Швыдкой, хореограф Владимир Васильев, бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, японисты Александр Мещеряков, Стелла Быкова, Константин Саркисов и многие другие.
Заголовок открываемого материала