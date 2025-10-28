Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025

Трамп выразил уверенность, что отношения США и Японии станут крепче
04:47 28.10.2025
Трамп выразил уверенность, что отношения США и Японии станут крепче
в мире
япония
сша
дональд трамп
санаэ такаити
нарухито
япония
сша
в мире, япония, сша, дональд трамп, санаэ такаити, нарухито
В мире, Япония, США, Дональд Трамп, Санаэ Такаити, Нарухито
Трамп выразил уверенность, что отношения США и Японии станут крепче

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения США и Японии станут станут крепче, чем когда-либо, и выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
"Я всегда испытывал большую любовь и глубокое уважение к Японии и хочу сказать, что это будут отношения, которые станут крепче, чем когда-либо прежде. Я с нетерпением жду совместной работы с вами от имени нашей страны", - сказал Трамп во время встречи с Такаити.
Американский лидер также отметил, что он и японский премьер собираются подписать новую торговую сделку, которую он описал как очень справедливую.
"Я просто хочу, чтобы вы знали: в любое время, если у вас будут вопросы, сомнения, если вам что-то нужно, какая-либо помощь или услуга, всё, что я смогу сделать для Японии, - мы будем рядом. Мы союзники самого высокого уровня", - добавил Трамп.
Трамп находится с официальным трехдневным визитом в Японии. Накануне он провел встречу с императором Японии Нарухито.
В миреЯпонияСШАДональд ТрампСанаэ ТакаитиНарухито
 
 
Заголовок открываемого материала