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Биография Олега Добродеева

Биография Олега Добродеева - РИА Новости, 28.10.2024

Биография Олега Добродеева

Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Борисович Добродеев родился 28 октября 1959 года в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:54

2024-10-28T00:54

2024-10-28T00:54

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Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Борисович Добродеев родился 28 октября 1959 года в Москве. Его отец – Борис Добродеев – автор сценариев к фильмам "Первый учитель", "Молодой Бетховен", Карл Маркс. Молодые годы" и др., заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской премии. Мать работала редактором в Госкино СССР.В 1981 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "Новая и новейшая история Франции". В 1985 году – аспирантуру МГУ. Кандидат исторических наук.В 1981 году – старший лаборант в Институте США и Канады Академии наук СССР.В 1982 году – аспирант Института международного рабочего движения АН СССР.В 1983 году Добродеев начал работать на советском телевидении.С 1983 по 1990 годы – на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР.Был ведущим программ "Утро", "120 минут".С 1984 года Олег Добродеев был редактором программы "Время", позже – заместитель главного редактора - руководитель творческого объединения.В 1990 году был одним из создателей еженедельной программы "Семь дней".Выпускал ее вместе с Эдуардом Сагалаевым и Александром Тихомировым. Передача была закрыта по распоряжению ЦК Компартии и руководства Гостелерадио СССР.Олег Добродеев является одним из основателей российского телевидения.14 июля 1990 года постановлением президиума Верховного совета РСФСР была учреждена Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). С 1990 по 1991 годы он занимал должность главного редактора программы новостей "Вести". Одновременно был директором службы информационного вещания ВГТРК.В 1991 году перешел на работу в Российскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (РГТРК) "Останкино".С 1991 по 1993 годы – главный редактор Информационно-телевизионного агентства РГТРК "Останкино".В 1992 году был одним из создателей еженедельной информационно-аналитической программы "Итоги".В июне 1993 года Олег Добродеев стал соучредителем ТОО "Итоги" и одним из основателей независимой коммерческой телекомпании НТВ.С сентября 1993 года – главный редактор Службы информационных программ телекомпании НТВ. С 1993 по 1997 год- вице-президент телекомпании НТВ. С 1996 года- один из учредителей ЗАО "НТВ-Плюс". С 1997 года – один из учредителей ЗАО "Медиа-Мост". С 1997 по 2000 годы был генеральным директором НТВ. 31 января 2000 года указом и. о. президента России Олег Добродеев был назначен председателем ВГТРК.С 13 апреля 2000 года – главный редактор Объединенной редакции электронных средств массовой информации "Телеканал "Россия" и "Государственная телекомпания "Вести".14 апреля 2001 года Олег Добродеев подал в отставку с поста председателя ВГТРК. Президент России не принял отставку и предложил Добродееву продолжить работу в качестве руководителя телекомпании. 29 июля 2004 года указом президента России назначен генеральным директором ВГТРК.Член Совета по культуре и искусству при президенте России.Член Академии российского телевидения (1995).Член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.Член Попечительского совета Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова. Член Попечительского совета Третьяковской галереи.Член Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола.Олег Добродеев – лауреат Государственной премии России 2011 года в области литературы и искусства за вклад в популяризацию достижений культуры и науки, выдающуюся просветительскую деятельность. Среди других наград Олега Добродеева – орден "За заслуги перед Отечеством" I (2019), III (2010) и IV (2006) степеней, орден Почета (1999), Орден "За доблестный труд" (2024), медаль Столыпина П.А. I степени (2019) и др. Отмечен Почетной грамотой президента России (2009), Благодарностью президента России (2008).Имеет зарубежные награды: орден Французской Республики "За заслуги" (2001), орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2017), Орден Дружбы (Южная Осетия, 2023), "Премия дружбы" (Китай).Имеет награды Русской православной церкви: орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007), орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014).Владеет французским и английским языками.Олег Добродеев женат. Сын – Борис Добродеев – топ-менеджер, бывший генеральный директор интернет-холдинга VK (ранее Mail.Ru Group) и компании USM Telecom.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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