Матвиенко поздравила сотрудников ВГТРК с юбилеем выхода программы "Вести"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко поздравила сотрудников ВГТРК с 35-летием выхода в эфир программы "Вести".
- Она отметила, что передача стала по-настоящему всероссийской и всеохватной и вносит вклад в укрепление суверенитета и сохранение традиций народов России.
- Спикер Совета Федерации выразила особую благодарность ветеранам ВГТРК и гендиректору Олегу Добродееву за вклад в поддержание новостных традиций.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила сотрудников ВГТРК с 35-летием первого выхода в эфир программы "Вести".
По ее словам, проект появился как результат более современных и искренних подходов к освещению событий в стране и в мире команды молодых энтузиастов-профессионалов, в короткий срок стал по-настоящему всероссийским и всеохватным.
"С тех пор невозможно представить жизнь нашей огромной страны и всего широкого русского мира без знакомых слов: "Здравствуйте. В эфире Вести"! В каждодневных хрониках с особым, ярким подходом к созданию картины происходящих событий, информационная служба ВГТРК продолжает писать полную, многоцветную, честную летопись, историю нашей страны", - отметила спикер Совета Федерации.
Матвиенко подчеркнула, что именно благодаря слаженной, скоординированной круглосуточной работе информационных служб, выпусков "Вестей", ВГТРК прочно "сшивает" общенациональное, общегосударственное пространство, вносит свой вклад в укрепление суверенитета, в сохранение самобытности и традиций всех народов России.
"Каждый ваш корреспондент, каждый ведущий – личность в кадре, которая помогает россиянам иметь четкую нравственную систему координат в сложном, турбулентном мире. Совершенно особую роль в этом играют военкоры "Вестей" – мужественные, настоящие народные корреспонденты, настоящие народные герои", - написала политик.
Спикер выразила особые слова благодарности ветеранам ВГТРК, а также гендиректору Олегу Добродееву "за неоценимый вклад в поддержание и передачу из поколения в поколение самых благородных новостных традиций, заложенных первой командой "Вестей".
Матвиенко пожелала сотрудникам ВГТРК успехов, высокой востребованности аудиторией на всех современных медиаплощадках.