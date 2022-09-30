https://ria.ru/20220930/nagrada-1820602785.html

Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая

Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая - РИА Новости, 30.09.2022

Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев награжден государственной наградой КНР - "Премией дружбы", правительство Китая высоко ценит роль телекомпании в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:54

2022-09-30T14:54

2022-09-30T14:57

шэнь хайсюн

олег добродеев

владимир путин

россия

китай

вгтрк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820603539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4b7951cd0920fb64b3963517a7e43cd.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев награжден государственной наградой КНР - "Премией дружбы", правительство Китая высоко ценит роль телекомпании в укреплении отношений двух стран, говорится в поздравительном письме на его имя от главы Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна."Я был очень рад получить радостную новость о вручении вам высокой государственной награды Китайской Народной Республики – "Премии дружбы". Хочу от имени всех сотрудников Медиакорпорации Китая горячо поздравить вас с этим событием и выразить вам искреннее уважение и глубокую благодарность за ваш огромный личный вклад в продвижение сотрудничества между СМИ Китая и России и содействие сближению наших народов", - написал Шэнь Хайсюн в поздравительном письме.С момента учреждения "Премии дружбы" правительства Китая в 1991 году, Добродеев стал первым международным партнером Медиакорпорации Китая, удостоенным этой награды, отметил он.По его словам, ВГТРК и Медиакорпорация "вместе борются за объективность и распространение взглядов Китая и России".В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Шэнь Хайсюна государственной наградой РФ за вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

https://rsport.ria.ru/20220929/salnikov-1820317049.html

https://ria.ru/20220928/pushilin-1820119959.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шэнь хайсюн, олег добродеев, владимир путин, россия, китай, вгтрк