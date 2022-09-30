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Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая - РИА Новости, 30.09.2022
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Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая
Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая - РИА Новости, 30.09.2022
Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев награжден государственной наградой КНР - "Премией дружбы", правительство Китая высоко ценит роль телекомпании в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:54
2022-09-30T14:57
шэнь хайсюн
олег добродеев
владимир путин
россия
китай
вгтрк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев награжден государственной наградой КНР - "Премией дружбы", правительство Китая высоко ценит роль телекомпании в укреплении отношений двух стран, говорится в поздравительном письме на его имя от главы Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна."Я был очень рад получить радостную новость о вручении вам высокой государственной награды Китайской Народной Республики – "Премии дружбы". Хочу от имени всех сотрудников Медиакорпорации Китая горячо поздравить вас с этим событием и выразить вам искреннее уважение и глубокую благодарность за ваш огромный личный вклад в продвижение сотрудничества между СМИ Китая и России и содействие сближению наших народов", - написал Шэнь Хайсюн в поздравительном письме.С момента учреждения "Премии дружбы" правительства Китая в 1991 году, Добродеев стал первым международным партнером Медиакорпорации Китая, удостоенным этой награды, отметил он.По его словам, ВГТРК и Медиакорпорация "вместе борются за объективность и распространение взглядов Китая и России".В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Шэнь Хайсюна государственной наградой РФ за вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.
https://rsport.ria.ru/20220929/salnikov-1820317049.html
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шэнь хайсюн, олег добродеев, владимир путин, россия, китай, вгтрк
Шэнь Хайсюн, Олег Добродеев, Владимир Путин, Россия, Китай, ВГТРК
14:54 30.09.2022 (обновлено: 14:57 30.09.2022)
 
Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая

Правительство Китая наградило гендиректора ВГТРК Добродеева "Премией дружбы"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный директор ВГТРК Олег Добродеев
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев награжден государственной наградой КНР - "Премией дружбы", правительство Китая высоко ценит роль телекомпании в укреплении отношений двух стран, говорится в поздравительном письме на его имя от главы Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.
"Я был очень рад получить радостную новость о вручении вам высокой государственной награды Китайской Народной Республики – "Премии дружбы". Хочу от имени всех сотрудников Медиакорпорации Китая горячо поздравить вас с этим событием и выразить вам искреннее уважение и глубокую благодарность за ваш огромный личный вклад в продвижение сотрудничества между СМИ Китая и России и содействие сближению наших народов", - написал Шэнь Хайсюн в поздравительном письме.
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С момента учреждения "Премии дружбы" правительства Китая в 1991 году, Добродеев стал первым международным партнером Медиакорпорации Китая, удостоенным этой награды, отметил он.
"Правительство КНР высоко ценит важную роль ВГТРК под вашим руководством в деле развития китайско-российских отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и признает результаты нашего двустороннего сотрудничества", - написал Шэнь Хайсюн.
По его словам, ВГТРК и Медиакорпорация "вместе борются за объективность и распространение взглядов Китая и России".
"Уверен, что под стратегическим руководством лидеров двух государств мы сможем вывести нашу дружбу и взаимодействие на новый уровень. Я также убежден, что объединив усилия, мы внесем большой вклад в развитие китайско-российских отношений в новую эпоху и создание более честного и разумного мироустройства", - резюмировал Шэнь Хайсюн.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Шэнь Хайсюна государственной наградой РФ за вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.
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Шэнь ХайсюнОлег ДобродеевВладимир ПутинРоссияКитайВГТРК
 
 
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